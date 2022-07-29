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На месте обстрела изолятора в Еленовке нашли обломки HIMARS - РИА Новости, 29.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/himars-1805879995.html
На месте обстрела изолятора в Еленовке нашли обломки HIMARS
На месте обстрела изолятора в Еленовке нашли обломки HIMARS - РИА Новости, 29.07.2022
На месте обстрела изолятора в Еленовке нашли обломки HIMARS
Обломки боеприпаса РСЗО HIMARS обнаружены на месте обстрела СИЗО в Еленовке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:22
2022-07-29T15:37
специальная военная операция на украине
днр
в мире
сша
донецкая народная республика
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lockheed martin
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ЕЛЕНОВКА (ДНР), 29 июл - РИА Новости. Обломки боеприпаса РСЗО HIMARS обнаружены на месте обстрела СИЗО в Еленовке, передает корреспондент РИА Новости.Эти обломки были найдены на месте обстрела СИЗО в Еленовке, на некоторых из них сохранились части номеров.Согласно сообщению штаба территориальной обороны ДНР, число погибших из-за удара украинских войск по колонии в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, возросло до 53.Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Обломки HIMARS на месте удара по колонии с украинскими пленными в Еленовке
Корреспондент РИА Новости показывает обломки HIMARS, найденные на месте удара по колонии с украинскими пленными в Еленовке
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днр, в мире, сша, донецкая народная республика, украина, lockheed martin , bae systems
15:22 29.07.2022 (обновлено: 15:37 29.07.2022)
 
На месте обстрела изолятора в Еленовке нашли обломки HIMARS

На месте обстрела СИЗО в Еленовке нашли обломки боеприпаса HIMARS

Читать ria.ru в
ЕЛЕНОВКА (ДНР), 29 июл - РИА Новости. Обломки боеприпаса РСЗО HIMARS обнаружены на месте обстрела СИЗО в Еленовке, передает корреспондент РИА Новости.
Эти обломки были найдены на месте обстрела СИЗО в Еленовке, на некоторых из них сохранились части номеров.
Согласно сообщению штаба территориальной обороны ДНР, число погибших из-за удара украинских войск по колонии в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, возросло до 53.
Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДНРВ миреСШАДонецкая Народная РеспубликаУкраинаLockheed MartinBAE Systems
 
 
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