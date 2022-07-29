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На месте обстрела изолятора в Еленовке нашли обломки HIMARS
На месте обстрела изолятора в Еленовке нашли обломки HIMARS - РИА Новости, 29.07.2022
На месте обстрела изолятора в Еленовке нашли обломки HIMARS
Обломки боеприпаса РСЗО HIMARS обнаружены на месте обстрела СИЗО в Еленовке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:22
2022-07-29T15:22
2022-07-29T15:37
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ЕЛЕНОВКА (ДНР), 29 июл - РИА Новости. Обломки боеприпаса РСЗО HIMARS обнаружены на месте обстрела СИЗО в Еленовке, передает корреспондент РИА Новости.Эти обломки были найдены на месте обстрела СИЗО в Еленовке, на некоторых из них сохранились части номеров.Согласно сообщению штаба территориальной обороны ДНР, число погибших из-за удара украинских войск по колонии в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, возросло до 53.Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Обломки HIMARS на месте удара по колонии с украинскими пленными в Еленовке
Корреспондент РИА Новости показывает обломки HIMARS, найденные на месте удара по колонии с украинскими пленными в Еленовке
2022-07-29T15:22
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днр, в мире, сша, донецкая народная республика, украина, lockheed martin , bae systems
15:22 29.07.2022 (обновлено: 15:37 29.07.2022)
На месте обстрела изолятора в Еленовке нашли обломки HIMARS
На месте обстрела СИЗО в Еленовке нашли обломки боеприпаса HIMARS