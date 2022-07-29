https://ria.ru/20220729/himars-1805879995.html

На месте обстрела изолятора в Еленовке нашли обломки HIMARS

На месте обстрела изолятора в Еленовке нашли обломки HIMARS - РИА Новости, 29.07.2022

На месте обстрела изолятора в Еленовке нашли обломки HIMARS

Обломки боеприпаса РСЗО HIMARS обнаружены на месте обстрела СИЗО в Еленовке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T15:22

2022-07-29T15:22

2022-07-29T15:37

специальная военная операция на украине

днр

в мире

сша

донецкая народная республика

украина

lockheed martin

bae systems

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805884344_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cd9a9d708c2c8104c86496688fdd1746.jpg

ЕЛЕНОВКА (ДНР), 29 июл - РИА Новости. Обломки боеприпаса РСЗО HIMARS обнаружены на месте обстрела СИЗО в Еленовке, передает корреспондент РИА Новости.Эти обломки были найдены на месте обстрела СИЗО в Еленовке, на некоторых из них сохранились части номеров.Согласно сообщению штаба территориальной обороны ДНР, число погибших из-за удара украинских войск по колонии в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, возросло до 53.Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обломки HIMARS на месте удара по колонии с украинскими пленными в Еленовке Корреспондент РИА Новости показывает обломки HIMARS, найденные на месте удара по колонии с украинскими пленными в Еленовке 2022-07-29T15:22 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днр, в мире, сша, донецкая народная республика, украина, lockheed martin , bae systems