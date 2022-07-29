https://ria.ru/20220729/heinz-1805823875.html

"Руспродсоюз" опроверг продажу активов Kraft Heinz

"Руспродсоюз" опроверг продажу активов Kraft Heinz - РИА Новости, 29.07.2022

"Руспродсоюз" опроверг продажу активов Kraft Heinz

"Руспродсоюз" не подтверждает информацию о продаже активов Kraft Heinz по выпуску детского питания в России, производства продолжают работать в обычном режиме,... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T12:27

2022-07-29T12:27

2022-07-29T17:36

экономика

россия

руспродсоюз

h. j. heinz company

дмитрий востриков

бизнес

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Руспродсоюз" не подтверждает информацию о продаже активов Kraft Heinz по выпуску детского питания в России, производства продолжают работать в обычном режиме, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков.Ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в инвесткругах и крупных производителях продуктов сообщала, что Kraft Heinz продает свой бизнес по производству детского питания в России."Ассоциация "Руспродсоюз" не подтверждает информацию о продаже активов Kraft Heinz по выпуску детского питания в России. Производства продолжают работать в обычном режиме и поставлять продукцию всем своим покупателям", - сказал Востриков."Мы не комментируем рыночные спекуляции и слухи", - сообщил позже РИА Новости представитель Kraft Heinz.В свою очередь партнер консалтинговой компании "НЭО Центр" Альбина Корягина считает, что уход Heinz мало что бы изменил на рынке: по ее словам, в этой ситуации производственные мощности перешли бы в руки других владельцев, поэтому объем производства в России не изменился, но просто произошло бы замещение одних марок на другие."С финансовой точки зрения новость об уходе Heinz выглядит сложно: Heinz продает свои производственные активы по балансовой стоимости, то есть хочет "выйти в ноль", компенсировав лишь свои исходные инвестиции. Поэтому, на мой взгляд, все это маловероятно. Надеюсь, что эти слухи вскоре развеются, ведь уход с рынка профессиональных игроков всегда "обедняет" сам рынок", - заметила эксперт."Руспродсоюз" – крупнейшая межотраслевая ассоциация, объединяющая производителей и поставщиков всех продовольственных категорий из различных регионов страны. Kraft Heinz присоединилась к ассоциации в январе 2021 года.

https://ria.ru/20220713/vskarmlivanie-1802232530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, руспродсоюз, h. j. heinz company, дмитрий востриков, бизнес