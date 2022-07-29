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Россия продолжит уничтожать военные грузы в порту Одессы, заявил Полянский - РИА Новости, 29.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/gruzy-1805976767.html
Россия продолжит уничтожать военные грузы в порту Одессы, заявил Полянский
Россия продолжит уничтожать военные грузы в порту Одессы, заявил Полянский - РИА Новости, 29.07.2022
Россия продолжит уничтожать военные грузы в порту Одессы, заявил Полянский
Размещение военных объектов и грузов в порту Одессы не поможет реализации соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T19:45
2022-07-29T19:45
специальная военная операция на украине
россия
одесса
стамбул
оон
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ООН, 29 июл – РИА Новости. Размещение военных объектов и грузов в порту Одессы не поможет реализации соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, Россия продолжит уничтожать военные цели, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Ничто в подписанном меморандуме не мешает нам продолжать обеспечивать демилитаризацию Украины", - добавил он.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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россия, одесса, стамбул, оон
19:45 29.07.2022
 
Россия продолжит уничтожать военные грузы в порту Одессы, заявил Полянский

Зампред России при ООН Полянский: Москва продолжит уничтожать военные грузы в порту Одессы

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 29 июл – РИА Новости. Размещение военных объектов и грузов в порту Одессы не поможет реализации соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, Россия продолжит уничтожать военные цели, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Размещение военных грузов и объектов в порту Одессы вряд ли будет способствовать успешной реализации договоренностей по зерну. Мы будем продолжать уничтожать такие грузы и объекты, как это было сделано 23 июля, когда были уничтожены украинский военный корабль и склад поставленных США противокорабельных ракет Harpoon", - сказал Полянский.
"Ничто в подписанном меморандуме не мешает нам продолжать обеспечивать демилитаризацию Украины", - добавил он.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияОдессаСтамбулООН
 
 
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