https://ria.ru/20220729/gruzy-1805976767.html

Россия продолжит уничтожать военные грузы в порту Одессы, заявил Полянский

Россия продолжит уничтожать военные грузы в порту Одессы, заявил Полянский - РИА Новости, 29.07.2022

Россия продолжит уничтожать военные грузы в порту Одессы, заявил Полянский

Размещение военных объектов и грузов в порту Одессы не поможет реализации соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T19:45

2022-07-29T19:45

2022-07-29T19:45

специальная военная операция на украине

россия

одесса

стамбул

оон

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ООН, 29 июл – РИА Новости. Размещение военных объектов и грузов в порту Одессы не поможет реализации соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, Россия продолжит уничтожать военные цели, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Ничто в подписанном меморандуме не мешает нам продолжать обеспечивать демилитаризацию Украины", - добавил он.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

одесса

стамбул

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, одесса, стамбул, оон