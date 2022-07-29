Россия продолжит уничтожать военные грузы в порту Одессы, заявил Полянский
Зампред России при ООН Полянский: Москва продолжит уничтожать военные грузы в порту Одессы
© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 29 июл – РИА Новости. Размещение военных объектов и грузов в порту Одессы не поможет реализации соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, Россия продолжит уничтожать военные цели, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Размещение военных грузов и объектов в порту Одессы вряд ли будет способствовать успешной реализации договоренностей по зерну. Мы будем продолжать уничтожать такие грузы и объекты, как это было сделано 23 июля, когда были уничтожены украинский военный корабль и склад поставленных США противокорабельных ракет Harpoon", - сказал Полянский.
"Ничто в подписанном меморандуме не мешает нам продолжать обеспечивать демилитаризацию Украины", - добавил он.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.