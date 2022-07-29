https://ria.ru/20220729/granitsy-1805772229.html
Тверские власти утвердили границы шести ООПТ
Тверские власти утвердили границы шести ООПТ - РИА Новости, 29.07.2022
Тверские власти утвердили границы шести ООПТ
Власти Тверской области утвердили границы шести особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения площадью свыше 1,1 тысяч га, сообщает... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T09:46
2022-07-29T09:46
2022-07-29T09:48
тверская область
общество
калининский район
тверская область
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ТВЕРЬ, 29 июл – РИА Новости. Власти Тверской области утвердили границы шести особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения площадью свыше 1,1 тысяч га, сообщает пресс-служба регионального правительства.Речь идет о государственных природных заказникахв и памятниках природы в Кесовогорском, Лесном, Андреапольском и Нелидовском округах, а также в Жарковском и Калининском районах.По мнению главы региона, такие территории должны быть приведены в порядок и использоваться в рекреационных целях, стать местами отдыха для жителей и гостей области.Кроме того, утвержден паспорт особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы "Дуб Малобесковский" в Калининском районе. Предположительно дереву от 150 до 200 лет, а обхват его ствола составляет более 320 сантиметров.
https://ria.ru/20220728/nabory-1805632566.html
калининский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, калининский район, тверская область
09:46 29.07.2022 (обновлено: 09:48 29.07.2022)
Тверские власти утвердили границы шести ООПТ
Тверские власти утвердили границы шести особо охраняемых природных территорий
ТВЕРЬ, 29 июл – РИА Новости. Власти Тверской области утвердили границы шести особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения площадью свыше 1,1 тысяч га, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Речь идет о государственных природных заказникахв и памятниках природы в Кесовогорском, Лесном, Андреапольском и Нелидовском округах, а также в Жарковском и Калининском районах
.
По мнению главы региона, такие территории должны быть приведены в порядок и использоваться в рекреационных целях, стать местами отдыха для жителей и гостей области.
Кроме того, утвержден паспорт особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы "Дуб Малобесковский" в Калининском районе. Предположительно дереву от 150 до 200 лет, а обхват его ствола составляет более 320 сантиметров.