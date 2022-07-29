https://ria.ru/20220729/granitsy-1805772229.html

Тверские власти утвердили границы шести ООПТ

Тверские власти утвердили границы шести ООПТ - РИА Новости, 29.07.2022

Тверские власти утвердили границы шести ООПТ

Власти Тверской области утвердили границы шести особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения площадью свыше 1,1 тысяч га, сообщает... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T09:46

2022-07-29T09:46

2022-07-29T09:48

тверская область

общество

калининский район

тверская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805771029_0:102:1024:678_1920x0_80_0_0_a8f17797f48697eb322ec5cd050ec76e.jpg

ТВЕРЬ, 29 июл – РИА Новости. Власти Тверской области утвердили границы шести особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения площадью свыше 1,1 тысяч га, сообщает пресс-служба регионального правительства.Речь идет о государственных природных заказникахв и памятниках природы в Кесовогорском, Лесном, Андреапольском и Нелидовском округах, а также в Жарковском и Калининском районах.По мнению главы региона, такие территории должны быть приведены в порядок и использоваться в рекреационных целях, стать местами отдыха для жителей и гостей области.Кроме того, утвержден паспорт особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы "Дуб Малобесковский" в Калининском районе. Предположительно дереву от 150 до 200 лет, а обхват его ствола составляет более 320 сантиметров.

https://ria.ru/20220728/nabory-1805632566.html

калининский район

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, калининский район, тверская область