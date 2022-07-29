https://ria.ru/20220729/germaniya-1805882470.html
Немцы освистали Хабека во время речи об Украине
Немцы освистали Хабека во время речи об Украине - РИА Новости, 29.07.2022
Немцы освистали Хабека во время речи об Украине
Жители немецкого города Байройт освистали министра экономики Германии Роберта Хабека во время его выступления, пишет газета Die Welt. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:30
2022-07-29T15:30
2022-07-29T17:29
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роберт хабек
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Жители немецкого города Байройт освистали министра экономики Германии Роберта Хабека во время его выступления, пишет газета Die Welt.Гнев собравшихся вызвали противоречивые заявления политика о противостоянии с Россией, поставках вооружений Украине, инфляции и энергетическом кризисе в стране."Разжигатель войны, проваливай", — скандировала толпа.Кроме того, как указывает издание, в руках митингующие несли транспаранты с оскорбительными фразами в адрес министра.Поездка Хабека — часть короткого летнего тура чиновника по городам Германии.Как ранее сообщали местные СМИ, немецкое правительство опасается, что дефицит голубого топлива может привести к чрезвычайным ситуациям грядущей зимой в отдельных регионах страны, а проблема с газом сохранится в Германии вплоть до 2024 года, что, в свою очередь, может спровоцировать трехкратный рост цен на него. После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз ввел в действие уже семь пакетов санкций, среди которых эмбарго на российские уголь и нефть. Но это обернулось проблемами для США и Европы, где наблюдается резкий рост стоимости продуктов питания и бензина.
https://ria.ru/20220729/poterya-1805747718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, россия, санкции в отношении россии, роберт хабек, украина
15:30 29.07.2022 (обновлено: 17:29 29.07.2022)
Немцы освистали Хабека во время речи об Украине
Жители города Байройт освистали министра экономики ФРГ Хабека во время речи об Украине
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Жители немецкого города Байройт освистали министра экономики Германии Роберта Хабека во время его выступления, пишет газета Die Welt
.
Гнев собравшихся вызвали противоречивые заявления политика о противостоянии с Россией, поставках вооружений Украине, инфляции и энергетическом кризисе в стране.
"Разжигатель войны, проваливай", — скандировала толпа.
Кроме того, как указывает издание, в руках митингующие несли транспаранты с оскорбительными фразами в адрес министра.
"Один из плакатов призывал к суду над немецкими политиками по образцу Нюрнбергского процесса, — говорится в публикации.
Поездка Хабека — часть короткого летнего тура чиновника по городам Германии.
Как ранее сообщали местные СМИ, немецкое правительство опасается, что дефицит голубого топлива может привести к чрезвычайным ситуациям грядущей зимой в отдельных регионах страны, а проблема с газом сохранится в Германии вплоть до 2024 года, что, в свою очередь, может спровоцировать трехкратный рост цен на него.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз ввел в действие уже семь пакетов санкций, среди которых эмбарго на российские уголь и нефть. Но это обернулось проблемами для США и Европы, где наблюдается резкий рост стоимости продуктов питания и бензина.