https://ria.ru/20220729/germaniya-1805882470.html

Немцы освистали Хабека во время речи об Украине

Немцы освистали Хабека во время речи об Украине - РИА Новости, 29.07.2022

Немцы освистали Хабека во время речи об Украине

Жители немецкого города Байройт освистали министра экономики Германии Роберта Хабека во время его выступления, пишет газета Die Welt. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T15:30

2022-07-29T15:30

2022-07-29T17:29

в мире

германия

россия

санкции в отношении россии

роберт хабек

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787735003_0:286:3133:2048_1920x0_80_0_0_4407d73a0776a452979bc7679a821588.jpg

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Жители немецкого города Байройт освистали министра экономики Германии Роберта Хабека во время его выступления, пишет газета Die Welt.Гнев собравшихся вызвали противоречивые заявления политика о противостоянии с Россией, поставках вооружений Украине, инфляции и энергетическом кризисе в стране."Разжигатель войны, проваливай", — скандировала толпа.Кроме того, как указывает издание, в руках митингующие несли транспаранты с оскорбительными фразами в адрес министра.Поездка Хабека — часть короткого летнего тура чиновника по городам Германии.Как ранее сообщали местные СМИ, немецкое правительство опасается, что дефицит голубого топлива может привести к чрезвычайным ситуациям грядущей зимой в отдельных регионах страны, а проблема с газом сохранится в Германии вплоть до 2024 года, что, в свою очередь, может спровоцировать трехкратный рост цен на него. После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз ввел в действие уже семь пакетов санкций, среди которых эмбарго на российские уголь и нефть. Но это обернулось проблемами для США и Европы, где наблюдается резкий рост стоимости продуктов питания и бензина.

https://ria.ru/20220729/poterya-1805747718.html

https://ria.ru/20220726/gaz-1805108159.html

https://ria.ru/20220727/neft-1805383483.html

германия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, германия, россия, санкции в отношении россии, роберт хабек, украина