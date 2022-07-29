https://ria.ru/20220729/gaubitsa-1805971468.html

Spiegel: у украинской армии возникли проблемы с немецкими гаубицами

Spiegel: у украинской армии возникли проблемы с немецкими гаубицами - РИА Новости, 30.07.2022

Spiegel: у украинской армии возникли проблемы с немецкими гаубицами

Несколько из поставленных Украине немецких самоходных гаубиц типа Panzerhaubitze2000 уже нуждаются в ремонте, пишет немецкий журнал Spiegel. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-29T19:28

2022-07-29T19:28

2022-07-30T07:12

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Несколько из поставленных Украине немецких самоходных гаубиц типа Panzerhaubitze2000 уже нуждаются в ремонте, пишет немецкий журнал Spiegel."Через месяц после поставки немецких артиллерийских систем на Украину некоторые из гаубиц уже показывают признаки износа", — говорится в материале.В тексте отмечается, что немецкая сторона считает украинских военнослужащих виновными в произошедшем из-за нарушения надлежащих условий эксплуатации.Немецкое СМИ также рассказало и о проблемах с зенитно-ракетными комплексами "Гепард". По информации издания, эта машина "не смогла распознать" боеприпасы от норвежского производителя.В среду Spiegel сообщил, что правительство ФРГ дало согласие на прямую продажу Украине ста гаубиц типа Panzerhaubitze2000. Речь идет о "долгосрочном усилении украинской армии", так как производство всех гаубиц займет несколько лет.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220729/germaniya-1805882470.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, россия, германия