19:28 29.07.2022 (обновлено: 07:12 30.07.2022)
Spiegel: у украинской армии возникли проблемы с немецкими гаубицами
Spiegel: на Украине возникли проблемы с немецкими САУ Panzerhaubitze2000
© Фото : U.S. Army / Spc. Nathanael MercadoГерманская самоходная артиллерийская установка PzH 2000
© Фото : U.S. Army / Spc. Nathanael Mercado
Германская самоходная артиллерийская установка PzH 2000. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Несколько из поставленных Украине немецких самоходных гаубиц типа Panzerhaubitze2000 уже нуждаются в ремонте, пишет немецкий журнал Spiegel.
"Через месяц после поставки немецких артиллерийских систем на Украину некоторые из гаубиц уже показывают признаки износа", — говорится в материале.
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В тексте отмечается, что немецкая сторона считает украинских военнослужащих виновными в произошедшем из-за нарушения надлежащих условий эксплуатации.
Немецкое СМИ также рассказало и о проблемах с зенитно-ракетными комплексами "Гепард". По информации издания, эта машина "не смогла распознать" боеприпасы от норвежского производителя.
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В среду Spiegel сообщил, что правительство ФРГ дало согласие на прямую продажу Украине ста гаубиц типа Panzerhaubitze2000. Речь идет о "долгосрочном усилении украинской армии", так как производство всех гаубиц займет несколько лет.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.