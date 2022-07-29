https://ria.ru/20220729/forma-1805777600.html

Тверские власти расширили перечень получателей бесплатной школьной формы

Тверские власти расширили перечень получателей бесплатной школьной формы - РИА Новости, 29.07.2022

Тверские власти расширили перечень получателей бесплатной школьной формы

В Тверской области с 2022 года школьная форма будет бесплатно выдаваться детям из приемных многодетных семей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T10:14

2022-07-29T10:14

2022-07-29T10:14

тверская область

общество

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 29 июл – РИА Новости. В Тверской области с 2022 года школьная форма будет бесплатно выдаваться детям из приемных многодетных семей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя."Дети из наших приемных семей будут включены в перечень получателей школьной формы уже в 2022 году", – сказал глава региона в телеэфире.Предполагается, что комплекты школьной формы получат 786 ребят от 7 до 18 лет, которые воспитываются в приемных и опекунских семьях.Семьям, взявшим детей на воспитание, в Тверской области предоставляются выплаты – это единовременное пособие при усыновлении или опеке и ежемесячная выплата на содержание каждого ребёнка под опекой.Также впервые в новом учебном году комплекты предоставят всем учащимся из многодетных семей с 1 по 11 классы.

https://ria.ru/20220729/granitsy-1805772229.html

тверская область

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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Ольга Маркова

общество, тверская область, игорь руденя