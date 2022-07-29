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Тверские власти расширили перечень получателей бесплатной школьной формы - РИА Новости, 29.07.2022
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Тверская область
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Тверские власти расширили перечень получателей бесплатной школьной формы
Тверские власти расширили перечень получателей бесплатной школьной формы - РИА Новости, 29.07.2022
Тверские власти расширили перечень получателей бесплатной школьной формы
В Тверской области с 2022 года школьная форма будет бесплатно выдаваться детям из приемных многодетных семей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T10:14
2022-07-29T10:14
тверская область
общество
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 29 июл – РИА Новости. В Тверской области с 2022 года школьная форма будет бесплатно выдаваться детям из приемных многодетных семей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя."Дети из наших приемных семей будут включены в перечень получателей школьной формы уже в 2022 году", – сказал глава региона в телеэфире.Предполагается, что комплекты школьной формы получат 786 ребят от 7 до 18 лет, которые воспитываются в приемных и опекунских семьях.Семьям, взявшим детей на воспитание, в Тверской области предоставляются выплаты – это единовременное пособие при усыновлении или опеке и ежемесячная выплата на содержание каждого ребёнка под опекой.Также впервые в новом учебном году комплекты предоставят всем учащимся из многодетных семей с 1 по 11 классы.
https://ria.ru/20220729/granitsy-1805772229.html
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общество, тверская область, игорь руденя
10:14 29.07.2022
 
Тверские власти расширили перечень получателей бесплатной школьной формы

Тверские власти расширили перечень получателей бесплатной школьной формы

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Тверские власти расширили перечень получателей бесплатной школьной формы
Тверские власти расширили перечень получателей бесплатной школьной формы - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Тверские власти расширили перечень получателей бесплатной школьной формы
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 29 июл – РИА Новости. В Тверской области с 2022 года школьная форма будет бесплатно выдаваться детям из приемных многодетных семей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
"Дети из наших приемных семей будут включены в перечень получателей школьной формы уже в 2022 году", – сказал глава региона в телеэфире.
Предполагается, что комплекты школьной формы получат 786 ребят от 7 до 18 лет, которые воспитываются в приемных и опекунских семьях.
Семьям, взявшим детей на воспитание, в Тверской области предоставляются выплаты – это единовременное пособие при усыновлении или опеке и ежемесячная выплата на содержание каждого ребёнка под опекой.
Также впервые в новом учебном году комплекты предоставят всем учащимся из многодетных семей с 1 по 11 классы.
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Тверская областьОбществоТверская областьИгорь Руденя
 
 
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