13:44 29.07.2022 (обновлено: 14:20 29.07.2022)
В Гавриловом Посаде пройдет фестиваль "Праздник русских традиций"
ИВАНОВО, 29 июл – РИА Новости. В Гавриловом Посаде в субботу пройдет фестиваль "Праздник русских традиций", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.
"Фестиваль посвящен уникальной породе лошадей – владимирским тяжеловозам. Центральным событием праздника станет выставка лошадей этой породы. Владимирского тяжеловоза вывели именно здесь, в Гавриловом Посаде. Гости смогут не только пообщаться с конями, но и посмотреть на выводку, рысь в русской упряжке и перетягивание каната", - сказал собеседник агентства.
По его словам, фестиваль возрождает уникальные русские традиции малого города. В рамках фестиваля состоятся состязание лошадей-тяжеловозов, конкурс косарей, будет организована ярмарка фермерских товаров и народных художественных промыслов, пройдут мастер-классы от Центра русского народного творчества (рисунок на спиле, резьба по дереву, плетение венков, кукла закрутка, набивка на ткани и др).