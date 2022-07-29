В Гавриловом Посаде пройдет фестиваль "Праздник русских традиций"

"Фестиваль посвящен уникальной породе лошадей – владимирским тяжеловозам. Центральным событием праздника станет выставка лошадей этой породы. Владимирского тяжеловоза вывели именно здесь, в Гавриловом Посаде. Гости смогут не только пообщаться с конями, но и посмотреть на выводку, рысь в русской упряжке и перетягивание каната", - сказал собеседник агентства.