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В Гавриловом Посаде пройдет фестиваль "Праздник русских традиций" - РИА Новости, 29.07.2022
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Ивановская область
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В Гавриловом Посаде пройдет фестиваль "Праздник русских традиций"
В Гавриловом Посаде пройдет фестиваль "Праздник русских традиций" - РИА Новости, 29.07.2022
В Гавриловом Посаде пройдет фестиваль "Праздник русских традиций"
В Гавриловом Посаде в субботу пройдет фестиваль "Праздник русских традиций", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:44
2022-07-29T14:20
ивановская область
ивановская область
новости - туризм
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ИВАНОВО, 29 июл – РИА Новости. В Гавриловом Посаде в субботу пройдет фестиваль "Праздник русских традиций", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.По его словам, фестиваль возрождает уникальные русские традиции малого города. В рамках фестиваля состоятся состязание лошадей-тяжеловозов, конкурс косарей, будет организована ярмарка фермерских товаров и народных художественных промыслов, пройдут мастер-классы от Центра русского народного творчества (рисунок на спиле, резьба по дереву, плетение венков, кукла закрутка, набивка на ткани и др).
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ивановская область, новости - туризм
13:44 29.07.2022 (обновлено: 14:20 29.07.2022)
 

В Гавриловом Посаде пройдет фестиваль "Праздник русских традиций"

© Фото : Правительство Ивановской областиФестиваль "Праздник русских традиций" в Гавриловом Посаде
Фестиваль Праздник русских традиций в Гавриловом Посаде - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : Правительство Ивановской области
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 29 июл – РИА Новости. В Гавриловом Посаде в субботу пройдет фестиваль "Праздник русских традиций", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.
"Фестиваль посвящен уникальной породе лошадей – владимирским тяжеловозам. Центральным событием праздника станет выставка лошадей этой породы. Владимирского тяжеловоза вывели именно здесь, в Гавриловом Посаде. Гости смогут не только пообщаться с конями, но и посмотреть на выводку, рысь в русской упряжке и перетягивание каната", - сказал собеседник агентства.
По его словам, фестиваль возрождает уникальные русские традиции малого города. В рамках фестиваля состоятся состязание лошадей-тяжеловозов, конкурс косарей, будет организована ярмарка фермерских товаров и народных художественных промыслов, пройдут мастер-классы от Центра русского народного творчества (рисунок на спиле, резьба по дереву, плетение венков, кукла закрутка, набивка на ткани и др).
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Ивановская областьИвановская областьНовости - Туризм
 
 
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