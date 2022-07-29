https://ria.ru/20220729/fermery-1805713860.html

В Казани открылся первый в Татарстане "Фермерский островок"

В Казани открылся первый в Татарстане "Фермерский островок" - РИА Новости, 29.07.2022

В Казани открылся первый в Татарстане "Фермерский островок"

В Казани при поддержке Корпорации МСП открылся первый в Татарстане "Фермерский островок", сообщает пресс-служба института развития. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T12:30

2022-07-29T12:30

2022-07-29T13:34

корпорация мсп

александр исаевич

казань

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. В Казани при поддержке Корпорации МСП открылся первый в Татарстане "Фермерский островок", сообщает пресс-служба института развития.В ассортименте широкий перечень традиционных хлебо-булочных и кондитерских изделий, молочной продукции и сыров, колбасные изделия Халяль. Отдельного упоминания достойны фермерский цельный кумыс и свежайший чак-чак с коротким сроком хранения."Островки" направлены на поддержку сбыта фермерской продукции и организацию ее продажи напрямую потребителю в магазинах шаговой доступности. В отличие от ярмарок, локальную фермерскую продукцию здесь можно купить каждый день, в том числе возвращаясь с работы домой. В Казани к проекту присоединились сразу 18 сельхозпроизводителей из разных районов республики, а значит у покупателей будет широкий выбор", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Пилотный проект "Фермерский островок" запущен в конце 2021 года по инициативе Корпорации МСП. В Татарстане реализуется совместно с федеральной торговой сетью "Пятерочка" при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.Оператором проекта в Казани является глава Крестьянского фермерского хозяйства Мингазова Лейла."Фермерский островок" работает в формате shop-in-shop, на его прилавках представлена продукция местных производителей, относящихся к малым и микропредприятиям, работающих по принципу кооперации. На текущий момент организовано 14 "Фермерских островков" в 11 субъектах России – в Новосибирской, Омской, Ивановской, Ростовской, Нижегородской, Владимирской, Ярославской областях, Башкортостане, Татарстане, Крыму и Удмуртии. К концу текущего года проектом будет охвачено более 20 регионов страны. Реализация проходит в рамках нацпроекта по поддержке МСП. Для тех, кто хочет открыть свой островок можно подать заявку на цифровой платформе МСП.РФ.

https://ria.ru/20220727/msp-1805278503.html

https://ria.ru/20220606/delikatesy-1793499513.html

https://ria.ru/20220505/ivanovo-1787019453.html

казань

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, казань, новости компаний - экономика