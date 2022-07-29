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В Казани открылся первый в Татарстане "Фермерский островок" - РИА Новости, 29.07.2022
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В Казани открылся первый в Татарстане "Фермерский островок"
В Казани открылся первый в Татарстане "Фермерский островок" - РИА Новости, 29.07.2022
В Казани открылся первый в Татарстане "Фермерский островок"
В Казани при поддержке Корпорации МСП открылся первый в Татарстане "Фермерский островок", сообщает пресс-служба института развития. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:30
2022-07-29T13:34
корпорация мсп
александр исаевич
казань
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. В Казани при поддержке Корпорации МСП открылся первый в Татарстане "Фермерский островок", сообщает пресс-служба института развития.В ассортименте широкий перечень традиционных хлебо-булочных и кондитерских изделий, молочной продукции и сыров, колбасные изделия Халяль. Отдельного упоминания достойны фермерский цельный кумыс и свежайший чак-чак с коротким сроком хранения."Островки" направлены на поддержку сбыта фермерской продукции и организацию ее продажи напрямую потребителю в магазинах шаговой доступности. В отличие от ярмарок, локальную фермерскую продукцию здесь можно купить каждый день, в том числе возвращаясь с работы домой. В Казани к проекту присоединились сразу 18 сельхозпроизводителей из разных районов республики, а значит у покупателей будет широкий выбор", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Пилотный проект "Фермерский островок" запущен в конце 2021 года по инициативе Корпорации МСП. В Татарстане реализуется совместно с федеральной торговой сетью "Пятерочка" при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.Оператором проекта в Казани является глава Крестьянского фермерского хозяйства Мингазова Лейла."Фермерский островок" работает в формате shop-in-shop, на его прилавках представлена продукция местных производителей, относящихся к малым и микропредприятиям, работающих по принципу кооперации. На текущий момент организовано 14 "Фермерских островков" в 11 субъектах России – в Новосибирской, Омской, Ивановской, Ростовской, Нижегородской, Владимирской, Ярославской областях, Башкортостане, Татарстане, Крыму и Удмуртии. К концу текущего года проектом будет охвачено более 20 регионов страны. Реализация проходит в рамках нацпроекта по поддержке МСП. Для тех, кто хочет открыть свой островок можно подать заявку на цифровой платформе МСП.РФ.
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корпорация мсп, александр исаевич, казань, новости компаний - экономика
12:30 29.07.2022 (обновлено: 13:34 29.07.2022)
 

В Казани открылся первый в Татарстане "Фермерский островок"

© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан"Фермерский островок" в Казани
Фермерский островок в Казани - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. В Казани при поддержке Корпорации МСП открылся первый в Татарстане "Фермерский островок", сообщает пресс-служба института развития.
В ассортименте широкий перечень традиционных хлебо-булочных и кондитерских изделий, молочной продукции и сыров, колбасные изделия Халяль. Отдельного упоминания достойны фермерский цельный кумыс и свежайший чак-чак с коротким сроком хранения.
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"Островки" направлены на поддержку сбыта фермерской продукции и организацию ее продажи напрямую потребителю в магазинах шаговой доступности. В отличие от ярмарок, локальную фермерскую продукцию здесь можно купить каждый день, в том числе возвращаясь с работы домой. В Казани к проекту присоединились сразу 18 сельхозпроизводителей из разных районов республики, а значит у покупателей будет широкий выбор", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Пилотный проект "Фермерский островок" запущен в конце 2021 года по инициативе Корпорации МСП. В Татарстане реализуется совместно с федеральной торговой сетью "Пятерочка" при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.
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"На сегодняшний день фермеры являются наиболее динамичным сектором агропромышленного комплекса республики. Они ежегодно увеличивают свою долю в производстве важнейших видов сельхозпродукции, содействуют созданию новых рабочих мест. Открытие подобных островков в торговых сетях – большое подспорье как для самих фермеров, так и для наших горожан", - подчеркнул заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.
Оператором проекта в Казани является глава Крестьянского фермерского хозяйства Мингазова Лейла.
"Фермерский островок" работает в формате shop-in-shop, на его прилавках представлена продукция местных производителей, относящихся к малым и микропредприятиям, работающих по принципу кооперации. На текущий момент организовано 14 "Фермерских островков" в 11 субъектах России – в Новосибирской, Омской, Ивановской, Ростовской, Нижегородской, Владимирской, Ярославской областях, Башкортостане, Татарстане, Крыму и Удмуртии. К концу текущего года проектом будет охвачено более 20 регионов страны. Реализация проходит в рамках нацпроекта по поддержке МСП. Для тех, кто хочет открыть свой островок можно подать заявку на цифровой платформе МСП.РФ.
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Корпорация МСПАлександр ИсаевичКазаньНовости компаний - Экономика
 
 
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