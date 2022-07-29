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В Подмосковном Егорьевске завершена реконструкция кондитерской фабрики - РИА Новости, 29.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220729/fabrika-1805837981.html
В Подмосковном Егорьевске завершена реконструкция кондитерской фабрики
В Подмосковном Егорьевске завершена реконструкция кондитерской фабрики - РИА Новости, 29.07.2022
В Подмосковном Егорьевске завершена реконструкция кондитерской фабрики
Кондитерская фабрика "Победа" открылась после реконструкции в городском округе Егорьевск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:08
2022-07-29T13:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
егорьевск
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Кондитерская фабрика "Победа" открылась после реконструкции в городском округе Егорьевск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.В рамках реконструкции было возведено новое здание, в котором разместились цеха по производству конфет, вафель и мармелада, а также проведен капитальный ремонт."Это позволило увеличить производственную мощность предприятия в два раза и обеспечило создание более 300 рабочих мест для жителей Подмосковья. Инвестиции застройщика составили более 1,7 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье), экономика, егорьевск
13:08 29.07.2022
 

В Подмосковном Егорьевске завершена реконструкция кондитерской фабрики

© Фото : министерство жилищной политики Московской областиКондитерская фабрика "Победа" в городском округе Егорьевск Московской области
Кондитерская фабрика Победа в городском округе Егорьевск Московской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : министерство жилищной политики Московской области
Кондитерская фабрика "Победа" в городском округе Егорьевск Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Кондитерская фабрика "Победа" открылась после реконструкции в городском округе Егорьевск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.
В рамках реконструкции было возведено новое здание, в котором разместились цеха по производству конфет, вафель и мармелада, а также проведен капитальный ремонт.
"Это позволило увеличить производственную мощность предприятия в два раза и обеспечило создание более 300 рабочих мест для жителей Подмосковья. Инвестиции застройщика составили более 1,7 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
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18 июля, 09:54Новости Подмосковья
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЭкономикаЕгорьевск
 
 
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