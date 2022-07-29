https://ria.ru/20220729/fabrika-1805837981.html

В Подмосковном Егорьевске завершена реконструкция кондитерской фабрики

В Подмосковном Егорьевске завершена реконструкция кондитерской фабрики - РИА Новости, 29.07.2022

В Подмосковном Егорьевске завершена реконструкция кондитерской фабрики

Кондитерская фабрика "Победа" открылась после реконструкции в городском округе Егорьевск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:08

2022-07-29T13:08

2022-07-29T13:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

егорьевск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805829056_0:188:1280:908_1920x0_80_0_0_59eca5a7770c80834ef0c1c2ea5de24b.jpg

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Кондитерская фабрика "Победа" открылась после реконструкции в городском округе Егорьевск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.В рамках реконструкции было возведено новое здание, в котором разместились цеха по производству конфет, вафель и мармелада, а также проведен капитальный ремонт."Это позволило увеличить производственную мощность предприятия в два раза и обеспечило создание более 300 рабочих мест для жителей Подмосковья. Инвестиции застройщика составили более 1,7 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220718/podmoskove-1803134559.html

московская область (подмосковье)

егорьевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), экономика, егорьевск