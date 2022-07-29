https://ria.ru/20220729/fabrika-1805837981.html
В Подмосковном Егорьевске завершена реконструкция кондитерской фабрики
В Подмосковном Егорьевске завершена реконструкция кондитерской фабрики - РИА Новости, 29.07.2022
В Подмосковном Егорьевске завершена реконструкция кондитерской фабрики
Кондитерская фабрика "Победа" открылась после реконструкции в городском округе Егорьевск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:08
2022-07-29T13:08
2022-07-29T13:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
егорьевск
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Кондитерская фабрика "Победа" открылась после реконструкции в городском округе Егорьевск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.В рамках реконструкции было возведено новое здание, в котором разместились цеха по производству конфет, вафель и мармелада, а также проведен капитальный ремонт."Это позволило увеличить производственную мощность предприятия в два раза и обеспечило создание более 300 рабочих мест для жителей Подмосковья. Инвестиции застройщика составили более 1,7 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220718/podmoskove-1803134559.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), экономика, егорьевск