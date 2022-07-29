https://ria.ru/20220729/estoniya-1805835718.html

Эстония выступила за закрытие границ европейских стран для россиян

Эстония выступила за закрытие границ европейских стран для россиян - РИА Новости, 29.07.2022

Эстония выступила за закрытие границ европейских стран для россиян

Эстония предложит европейским странам закрыть въезд для граждан России, сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в эфире радиостанции Vikerraadio. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:03

2022-07-29T13:03

2022-07-29T15:11

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шенгенская зона

визы

урмас рейнсалу

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ХЕЛЬСИНКИ, 29 июл — РИА Новости. Эстония предложит европейским странам закрыть въезд для граждан России, сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в эфире радиостанции Vikerraadio.Он отметил, что Таллин уже прекратил выдачу россиянам новых виз, но они продолжают прибывать в страну по визам, полученным в других государствах Шенгенской зоны. Поэтому нужны общеевропейские ограничения, считает Рейнсалу."Для этого в качестве базового правила следует закрыть въезд граждан России в Европу, и Эстония внесет это предложение. В конце августа я встречусь с министрами иностранных дел других стран в Праге и тогда представлю план общеевропейских ограничений", — сказал он. Рейнсалу отметил, что Эстония могла бы применить уже действующее в Латвии правило, обязывающее въезжающих в страну россиян декларировать на границе, что они осуждают спецоперацию на Украине. "Этот принцип можно было бы распространить и на получение гражданства Эстонии в порядке натурализации", — добавил министр.Кроме того, он считает, что нужно аннулировать уже выданные эстонские визы."Как правило, эстонские визы до сих пор никто не аннулировал. Но это следует пересмотреть. В Эстонии гражданам России выдано более 50 тысяч действующих шенгенских виз, и это слишком много", — заключил глава МИД.На этой неделе эстонское правительство заявило, что прекращает выдавать гражданам России и Белоруссии визы для обучения и получения вида на жительство. Ограничения ввели и другие страны Шенгенской зоны. Так, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Польша выдают новые визы только членам семьи резидента Евросоюза или при определенных строгих условиях. При этом Польша требует распространить визовые ограничения на весь ЕС. Об ужесточении политики в отношении россиян говорили и в Финляндии.В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам шенгенских виз, но не исключают действий эмоционального характера. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва негативно отреагирует на отказ россиянам в визах и примет ответные меры.

https://ria.ru/20220728/vizy-1805636073.html

https://ria.ru/20220728/shengen-1805635191.html

https://ria.ru/20220726/vizy-1804984915.html

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Владимир Лаврентьев

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