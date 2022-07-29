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Эстония выступила за закрытие границ европейских стран для россиян - РИА Новости, 29.07.2022
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Эстония выступила за закрытие границ европейских стран для россиян
Эстония выступила за закрытие границ европейских стран для россиян - РИА Новости, 29.07.2022
Эстония выступила за закрытие границ европейских стран для россиян
Эстония предложит европейским странам закрыть въезд для граждан России, сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в эфире радиостанции Vikerraadio. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:03
2022-07-29T15:11
в мире
россия
эстония
евросоюз
европа
шенгенская зона
визы
урмас рейнсалу
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 июл — РИА Новости. Эстония предложит европейским странам закрыть въезд для граждан России, сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в эфире радиостанции Vikerraadio.Он отметил, что Таллин уже прекратил выдачу россиянам новых виз, но они продолжают прибывать в страну по визам, полученным в других государствах Шенгенской зоны. Поэтому нужны общеевропейские ограничения, считает Рейнсалу."Для этого в качестве базового правила следует закрыть въезд граждан России в Европу, и Эстония внесет это предложение. В конце августа я встречусь с министрами иностранных дел других стран в Праге и тогда представлю план общеевропейских ограничений", — сказал он. Рейнсалу отметил, что Эстония могла бы применить уже действующее в Латвии правило, обязывающее въезжающих в страну россиян декларировать на границе, что они осуждают спецоперацию на Украине. "Этот принцип можно было бы распространить и на получение гражданства Эстонии в порядке натурализации", — добавил министр.Кроме того, он считает, что нужно аннулировать уже выданные эстонские визы."Как правило, эстонские визы до сих пор никто не аннулировал. Но это следует пересмотреть. В Эстонии гражданам России выдано более 50 тысяч действующих шенгенских виз, и это слишком много", — заключил глава МИД.На этой неделе эстонское правительство заявило, что прекращает выдавать гражданам России и Белоруссии визы для обучения и получения вида на жительство. Ограничения ввели и другие страны Шенгенской зоны. Так, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Польша выдают новые визы только членам семьи резидента Евросоюза или при определенных строгих условиях. При этом Польша требует распространить визовые ограничения на весь ЕС. Об ужесточении политики в отношении россиян говорили и в Финляндии.В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам шенгенских виз, но не исключают действий эмоционального характера. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва негативно отреагирует на отказ россиянам в визах и примет ответные меры.
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в мире, россия, эстония, евросоюз, европа, шенгенская зона, визы, урмас рейнсалу, мид эстонии
13:03 29.07.2022 (обновлено: 15:11 29.07.2022)
 
Эстония выступила за закрытие границ европейских стран для россиян

МИД Эстонии подготовит и внесет предложение закрыть въезд для россиян в Европу

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг на здании посольства Эстонии в Москве
Флаг на здании посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаг на здании посольства Эстонии в Москве. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 июл — РИА Новости. Эстония предложит европейским странам закрыть въезд для граждан России, сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в эфире радиостанции Vikerraadio.
Он отметил, что Таллин уже прекратил выдачу россиянам новых виз, но они продолжают прибывать в страну по визам, полученным в других государствах Шенгенской зоны. Поэтому нужны общеевропейские ограничения, считает Рейнсалу.
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"Для этого в качестве базового правила следует закрыть въезд граждан России в Европу, и Эстония внесет это предложение. В конце августа я встречусь с министрами иностранных дел других стран в Праге и тогда представлю план общеевропейских ограничений", — сказал он.
Рейнсалу отметил, что Эстония могла бы применить уже действующее в Латвии правило, обязывающее въезжающих в страну россиян декларировать на границе, что они осуждают спецоперацию на Украине.
"Этот принцип можно было бы распространить и на получение гражданства Эстонии в порядке натурализации", — добавил министр.
Кроме того, он считает, что нужно аннулировать уже выданные эстонские визы.
"Как правило, эстонские визы до сих пор никто не аннулировал. Но это следует пересмотреть. В Эстонии гражданам России выдано более 50 тысяч действующих шенгенских виз, и это слишком много", — заключил глава МИД.
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Ограничения ввели и другие страны Шенгенской зоны. Так, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Польша выдают новые визы только членам семьи резидента Евросоюза или при определенных строгих условиях. При этом Польша требует распространить визовые ограничения на весь ЕС. Об ужесточении политики в отношении россиян говорили и в Финляндии.
В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам шенгенских виз, но не исключают действий эмоционального характера. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва негативно отреагирует на отказ россиянам в визах и примет ответные меры.
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