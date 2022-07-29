https://ria.ru/20220729/energetika-1805895618.html

Во Франции признали сложность ситуации с энергетикой

Во Франции признали сложность ситуации с энергетикой - РИА Новости, 29.07.2022

Во Франции признали сложность ситуации с энергетикой

Франция находится в "беспрецедентно сложной" ситуации с точки зрения производства электроэнергии, заявил официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T15:55

2022-07-29T15:55

2022-07-29T15:58

россия

гавр

франция

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149166/28/1491662894_0:56:3065:1780_1920x0_80_0_0_49956a2c89b33d4907a467581ed4db61.jpg

ПАРИЖ, 29 июл - РИА Новости. Франция находится в "беспрецедентно сложной" ситуации с точки зрения производства электроэнергии, заявил официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран на брифинге в пятницу."Франция сейчас находится в беспрецедентно сложной ситуации с точки зрения энергопроизводства. Причины известны: прежде всего, Россия в значительной мере сократила поставки газа; эмбарго на поставки российской нефти автоматически сокращает возможности по снабжению топливом вплоть до конца года. И сверх того мы сталкиваемся со сложностями в производстве атомной энергии, которые ограничены, в том числе, необходимостью проведения ремонтных работ", – сообщил Веран.Официальный представитель кабмина заверил, что "правительство активизирует все возможные рычаги, чтобы обезопасить поставки энергетики". Речь идет, в том числе, об увеличении объемов газохранилищ, включая работы по строительству нового терминала недалеко от Гавра.Французское правительство также намерено разморозить программу развития возобновляемых источников энергии, добавил Веран.В настоящий момент лишь 26 из 56 французских атомных реакторов находятся в рабочем состоянии. 12 были остановлены из-за обнаружения коррозии, еще 18 закрыты на проведение плановых ремонтных работ. Как сообщила в среду министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше, они должны быть перезапущены в ближайшие недели.

https://ria.ru/20220727/gaz-1805218450.html

https://ria.ru/20220729/gaz-1805880137.html

россия

гавр

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, гавр, франция, энергетика