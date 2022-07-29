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Во Франции признали сложность ситуации с энергетикой - РИА Новости, 29.07.2022
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Во Франции признали сложность ситуации с энергетикой
Во Франции признали сложность ситуации с энергетикой - РИА Новости, 29.07.2022
Во Франции признали сложность ситуации с энергетикой
Франция находится в "беспрецедентно сложной" ситуации с точки зрения производства электроэнергии, заявил официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:55
2022-07-29T15:58
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гавр
франция
энергетика
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ПАРИЖ, 29 июл - РИА Новости. Франция находится в "беспрецедентно сложной" ситуации с точки зрения производства электроэнергии, заявил официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран на брифинге в пятницу."Франция сейчас находится в беспрецедентно сложной ситуации с точки зрения энергопроизводства. Причины известны: прежде всего, Россия в значительной мере сократила поставки газа; эмбарго на поставки российской нефти автоматически сокращает возможности по снабжению топливом вплоть до конца года. И сверх того мы сталкиваемся со сложностями в производстве атомной энергии, которые ограничены, в том числе, необходимостью проведения ремонтных работ", – сообщил Веран.Официальный представитель кабмина заверил, что "правительство активизирует все возможные рычаги, чтобы обезопасить поставки энергетики". Речь идет, в том числе, об увеличении объемов газохранилищ, включая работы по строительству нового терминала недалеко от Гавра.Французское правительство также намерено разморозить программу развития возобновляемых источников энергии, добавил Веран.В настоящий момент лишь 26 из 56 французских атомных реакторов находятся в рабочем состоянии. 12 были остановлены из-за обнаружения коррозии, еще 18 закрыты на проведение плановых ремонтных работ. Как сообщила в среду министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше, они должны быть перезапущены в ближайшие недели.
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россия, гавр, франция, энергетика
15:55 29.07.2022 (обновлено: 15:58 29.07.2022)
 
Во Франции признали сложность ситуации с энергетикой

Представитель кабмина Франции Веран: ситуация с энергетикой беспрецедентно сложная

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкВид на Эйфелеву башню в Париже, иллюминация которой была отключена
Вид на Эйфелеву башню в Париже, иллюминация которой была отключена - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Вид на Эйфелеву башню в Париже, иллюминация которой была отключена. Архивное фото
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ПАРИЖ, 29 июл - РИА Новости. Франция находится в "беспрецедентно сложной" ситуации с точки зрения производства электроэнергии, заявил официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран на брифинге в пятницу.
"Франция сейчас находится в беспрецедентно сложной ситуации с точки зрения энергопроизводства. Причины известны: прежде всего, Россия в значительной мере сократила поставки газа; эмбарго на поставки российской нефти автоматически сокращает возможности по снабжению топливом вплоть до конца года. И сверх того мы сталкиваемся со сложностями в производстве атомной энергии, которые ограничены, в том числе, необходимостью проведения ремонтных работ", – сообщил Веран.
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Официальный представитель кабмина заверил, что "правительство активизирует все возможные рычаги, чтобы обезопасить поставки энергетики". Речь идет, в том числе, об увеличении объемов газохранилищ, включая работы по строительству нового терминала недалеко от Гавра.
Французское правительство также намерено разморозить программу развития возобновляемых источников энергии, добавил Веран.
В настоящий момент лишь 26 из 56 французских атомных реакторов находятся в рабочем состоянии. 12 были остановлены из-за обнаружения коррозии, еще 18 закрыты на проведение плановых ремонтных работ. Как сообщила в среду министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше, они должны быть перезапущены в ближайшие недели.
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