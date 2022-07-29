15:55 29.07.2022 (обновлено: 15:58 29.07.2022)
Во Франции признали сложность ситуации с энергетикой
Представитель кабмина Франции Веран: ситуация с энергетикой беспрецедентно сложная
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкВид на Эйфелеву башню в Париже, иллюминация которой была отключена
Вид на Эйфелеву башню в Париже, иллюминация которой была отключена. Архивное фото
ПАРИЖ, 29 июл - РИА Новости. Франция находится в "беспрецедентно сложной" ситуации с точки зрения производства электроэнергии, заявил официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран на брифинге в пятницу.
"Франция сейчас находится в беспрецедентно сложной ситуации с точки зрения энергопроизводства. Причины известны: прежде всего, Россия в значительной мере сократила поставки газа; эмбарго на поставки российской нефти автоматически сокращает возможности по снабжению топливом вплоть до конца года. И сверх того мы сталкиваемся со сложностями в производстве атомной энергии, которые ограничены, в том числе, необходимостью проведения ремонтных работ", – сообщил Веран.
Официальный представитель кабмина заверил, что "правительство активизирует все возможные рычаги, чтобы обезопасить поставки энергетики". Речь идет, в том числе, об увеличении объемов газохранилищ, включая работы по строительству нового терминала недалеко от Гавра.
Французское правительство также намерено разморозить программу развития возобновляемых источников энергии, добавил Веран.
В настоящий момент лишь 26 из 56 французских атомных реакторов находятся в рабочем состоянии. 12 были остановлены из-за обнаружения коррозии, еще 18 закрыты на проведение плановых ремонтных работ. Как сообщила в среду министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше, они должны быть перезапущены в ближайшие недели.