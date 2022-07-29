https://ria.ru/20220729/energetika-1805807522.html
Новак и министр энергетики Саудовской Аравии провели переговоры в Эр-Рияде
Новак и министр энергетики Саудовской Аравии провели переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 29.07.2022
Новак и министр энергетики Саудовской Аравии провели переговоры в Эр-Рияде
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман провел в Эр-Рияде переговоры с вице-премьером РФ Александром Новаком, сообщило в пятницу саудовское РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T11:40
2022-07-29T11:40
2022-07-29T11:40
россия
саудовская аравия
в мире
александр новак
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КАИР, 29 июл - РИА Новости. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман провел в Эр-Рияде переговоры с вице-премьером РФ Александром Новаком, сообщило в пятницу саудовское ведомство."Министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман обсудил с Новаком последние события в связи с работой межправительственного комитета и возможности сотрудничества между странами в его рамках", - сообщило министерство в Twitter.Вместе с тем на следующей неделе, 3 августа, альянс ОПЕК+ проведет очередное заседание, на котором обсудит будущее своей сделки по ограничению добычи нефти.
https://ria.ru/20220729/vengriya-1805770072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, саудовская аравия, в мире, александр новак
Новак и министр энергетики Саудовской Аравии провели переговоры в Эр-Рияде
Новак и министр энергетики Саудовской Аравии бен Сальман провели переговоры в Эр-Рияде