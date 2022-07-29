https://ria.ru/20220729/energetika-1805807522.html

Новак и министр энергетики Саудовской Аравии провели переговоры в Эр-Рияде

Новак и министр энергетики Саудовской Аравии провели переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 29.07.2022

Новак и министр энергетики Саудовской Аравии провели переговоры в Эр-Рияде

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман провел в Эр-Рияде переговоры с вице-премьером РФ Александром Новаком, сообщило в пятницу саудовское РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T11:40

2022-07-29T11:40

2022-07-29T11:40

россия

саудовская аравия

в мире

александр новак

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КАИР, 29 июл - РИА Новости. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман провел в Эр-Рияде переговоры с вице-премьером РФ Александром Новаком, сообщило в пятницу саудовское ведомство."Министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман обсудил с Новаком последние события в связи с работой межправительственного комитета и возможности сотрудничества между странами в его рамках", - сообщило министерство в Twitter.Вместе с тем на следующей неделе, 3 августа, альянс ОПЕК+ проведет очередное заседание, на котором обсудит будущее своей сделки по ограничению добычи нефти.

https://ria.ru/20220729/vengriya-1805770072.html

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саудовская аравия

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Владимир Лаврентьев

россия, саудовская аравия, в мире, александр новак