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Новак и министр энергетики Саудовской Аравии провели переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 29.07.2022
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Новак и министр энергетики Саудовской Аравии провели переговоры в Эр-Рияде
Новак и министр энергетики Саудовской Аравии провели переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 29.07.2022
Новак и министр энергетики Саудовской Аравии провели переговоры в Эр-Рияде
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман провел в Эр-Рияде переговоры с вице-премьером РФ Александром Новаком, сообщило в пятницу саудовское РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T11:40
2022-07-29T11:40
россия
саудовская аравия
в мире
александр новак
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КАИР, 29 июл - РИА Новости. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман провел в Эр-Рияде переговоры с вице-премьером РФ Александром Новаком, сообщило в пятницу саудовское ведомство."Министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман обсудил с Новаком последние события в связи с работой межправительственного комитета и возможности сотрудничества между странами в его рамках", - сообщило министерство в Twitter.Вместе с тем на следующей неделе, 3 августа, альянс ОПЕК+ проведет очередное заседание, на котором обсудит будущее своей сделки по ограничению добычи нефти.
https://ria.ru/20220729/vengriya-1805770072.html
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россия, саудовская аравия, в мире, александр новак
11:40 29.07.2022
 
Новак и министр энергетики Саудовской Аравии провели переговоры в Эр-Рияде

Новак и министр энергетики Саудовской Аравии бен Сальман провели переговоры в Эр-Рияде

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВице-премьер России Александр Новак
Вице-премьер России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Вице-премьер России Александр Новак. Архивное фото
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КАИР, 29 июл - РИА Новости. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман провел в Эр-Рияде переговоры с вице-премьером РФ Александром Новаком, сообщило в пятницу саудовское ведомство.
"Министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман обсудил с Новаком последние события в связи с работой межправительственного комитета и возможности сотрудничества между странами в его рамках", - сообщило министерство в Twitter.
Вместе с тем на следующей неделе, 3 августа, альянс ОПЕК+ проведет очередное заседание, на котором обсудит будущее своей сделки по ограничению добычи нефти.
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
09:39
Венгрия намерена докупить газ у России
 
РоссияСаудовская АравияВ миреАлександр Новак
 
 
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