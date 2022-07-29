https://ria.ru/20220729/elenovka-1805809645.html

Число убитых при ударе ВСУ по изолятору в Еленовке возросло до 47

Число убитых при ударе ВСУ по изолятору в Еленовке возросло до 47 - РИА Новости, 29.07.2022

Число убитых при ударе ВСУ по изолятору в Еленовке возросло до 47

Число погибших украинских военнопленных в результате удара Киева по изолятору в Еленовке возросло до 47, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T11:44

2022-07-29T11:44

2022-07-29T11:44

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

денис пушилин

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Число погибших украинских военнопленных в результате удара Киева по изолятору в Еленовке возросло до 47, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."По последним данным, погибли 47 человек, 75 человек ранены, сейчас им оказывается медицинская помощь. Всего находилось 193 человека в еленовской колонии", - сказал он в эфире Первого канала.Ранее минобороны России сообщило, что в результате удара Киева из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 40 и ранены 75 украинских военнопленных.

https://ria.ru/20220720/plennye-1803461706.html

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, денис пушилин