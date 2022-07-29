https://ria.ru/20220729/elenovka-1805744974.html
Украинские войска обстреляли Еленовку
Украинские войска обстреляли Еленовку - РИА Новости, 29.07.2022
Украинские войска обстреляли Еленовку
Украинские войска обстреляли населенный пункт Еленовка, выпустив 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T03:07
2022-07-29T03:07
2022-07-29T03:07
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Еленовка, выпустив 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 23.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено 12 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, расположенный приблизительно в 25 километрах от Донецка. Его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20220728/ranenaya-1805710394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
Украинские войска обстреляли Еленовку
Украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив 12 снарядов калибром 152 миллиметра