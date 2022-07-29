https://ria.ru/20220729/ekonomika-1805935184.html
Решетников оценил ситуацию в российской экономике
Решетников оценил ситуацию в российской экономике - РИА Новости, 29.07.2022
Решетников оценил ситуацию в российской экономике
Ситуация в экономике России складывается лучше, чем прогнозировалось весной, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на заседании РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T17:31
2022-07-29T17:31
2022-07-29T18:04
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ситуация в экономике России складывается лучше, чем прогнозировалось весной, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на заседании инвестиционного совета с полпредом президента РФ в Центральном федеральном округе.Он отметил, что сельское хозяйство в июне сохранило рост, улучшились показатели добывающей промышленности. "Они во многом стабилизовали динамику в июне, предотвратили такое снижение, которое ряд экспертов прогнозировали", - указал министр.При этом, по его словам, в обработке ситуация складывается неравномерно: уверенно себя чувствуют отрасли, нацеленные на внутренний спрос, но ускоряется спад в отраслях, ориентированных на экспорт. "Это и следствие внешних ограничений, перенастройки логистики, и во многом это уже следствие крепкого курса рубля и снижения конкурентоспособности и рентабельности ряда экспортно-ориентированных производств. Но, еще раз подчеркну, не только, потому что та же тема деревообработки Центральной части России, Северо-Запада - это во многом следствие логистических ограничений, закрытия, в первую очередь, европейских рынков и необходимости перенастраиваться", - пояснил Решетников.Он также обратил внимание на то, что компаниям с большой долей в производстве промежуточного импорта еще требуется время на восстановление. "Мы видим, что пока они не восстановились и тяжело проходят этот период - это, в первую очередь автомобилестроение, но мы видим определенное снижение и в легкой промышленности, и производстве мебели и так далее", - сказал глава Минэкономразвития.Также Решетников отметил, что потребительская активность остается ниже показателей начала года. Вместе с тем, по его словам, есть ряд позитивных сигналов - возобновился рост кредитования в сегменте физических лиц, а в корпоративном секторе ускорился. Министр напомнил, что безработица в РФ второй месяц подряд находится на рекордно низких значениях, но подчеркнул, что успокаиваться в этом вопросе ни в коем случае нельзя."В общем и целом, наверное, действительно, такой негативный сценарий не реализовался", - заключил Решетников, добавив, что это произошло прежде всего за счет реализованных мер правительства и ЦБ.На текущей неделе Минэкономразвития сообщило, что оценивает спад ВВП России в июне в 4,9% в годовом выражении после 4,3% в мае; за второй квартал экономика снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в первом полугодии - на 0,5%.Сокращение экономики по итогам текущего года, по обновленному прогнозу ЦБ, составит 4-6%, а в 2023 году может оказаться в пределах 1-4%. Минэкономразвития пока не публиковало новый прогноз, а в апрельской версии ожидало сокращения ВВП на 7,8%. В июне Решетников отмечал, что российская экономика проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти, и спад по итогам года будет меньше прежних прогнозов. В прошлую пятницу его зам Полина Крючкова говорила, что представленные прогнозы ЦБ близки к текущим оценкам Минэкономразвития.
https://ria.ru/20220722/tsb-1804246315.html
https://ria.ru/20220722/inflyatsiya-1804246114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников
17:31 29.07.2022 (обновлено: 18:04 29.07.2022)
Решетников оценил ситуацию в российской экономике
Глава МЭР Решетников: ситуация в экономике России складывается лучше весенних прогнозов
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ситуация в экономике России складывается лучше, чем прогнозировалось весной, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на заседании инвестиционного совета с полпредом президента РФ в Центральном федеральном округе.
"В целом, если говорить о текущей ситуации в экономике, то она складывается лучше, чем предполагалось в марте-апреле", - сказал Решетников.
Он отметил, что сельское хозяйство в июне сохранило рост, улучшились показатели добывающей промышленности. "Они во многом стабилизовали динамику в июне, предотвратили такое снижение, которое ряд экспертов прогнозировали", - указал министр.
При этом, по его словам, в обработке ситуация складывается неравномерно: уверенно себя чувствуют отрасли, нацеленные на внутренний спрос, но ускоряется спад в отраслях, ориентированных на экспорт. "Это и следствие внешних ограничений, перенастройки логистики, и во многом это уже следствие крепкого курса рубля и снижения конкурентоспособности и рентабельности ряда экспортно-ориентированных производств. Но, еще раз подчеркну, не только, потому что та же тема деревообработки Центральной части России
, Северо-Запада - это во многом следствие логистических ограничений, закрытия, в первую очередь, европейских рынков и необходимости перенастраиваться", - пояснил Решетников.
Он также обратил внимание на то, что компаниям с большой долей в производстве промежуточного импорта еще требуется время на восстановление. "Мы видим, что пока они не восстановились и тяжело проходят этот период - это, в первую очередь автомобилестроение, но мы видим определенное снижение и в легкой промышленности, и производстве мебели и так далее", - сказал глава Минэкономразвития
.
Также Решетников отметил, что потребительская активность остается ниже показателей начала года. Вместе с тем, по его словам, есть ряд позитивных сигналов - возобновился рост кредитования в сегменте физических лиц, а в корпоративном секторе ускорился. Министр напомнил, что безработица в РФ второй месяц подряд находится на рекордно низких значениях, но подчеркнул, что успокаиваться в этом вопросе ни в коем случае нельзя.
"В общем и целом, наверное, действительно, такой негативный сценарий не реализовался", - заключил Решетников, добавив, что это произошло прежде всего за счет реализованных мер правительства и ЦБ
.
На текущей неделе Минэкономразвития сообщило, что оценивает спад ВВП России в июне в 4,9% в годовом выражении после 4,3% в мае; за второй квартал экономика снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в первом полугодии - на 0,5%.
Сокращение экономики по итогам текущего года, по обновленному прогнозу ЦБ, составит 4-6%, а в 2023 году может оказаться в пределах 1-4%. Минэкономразвития пока не публиковало новый прогноз, а в апрельской версии ожидало сокращения ВВП на 7,8%. В июне Решетников отмечал, что российская экономика проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти, и спад по итогам года будет меньше прежних прогнозов. В прошлую пятницу его зам Полина Крючкова говорила, что представленные прогнозы ЦБ близки к текущим оценкам Минэкономразвития.