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В Сочи полиция проверяет информацию о драке между туристкой и продавцом - РИА Новости, 29.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220729/draka-1805863305.html
В Сочи полиция проверяет информацию о драке между туристкой и продавцом
В Сочи полиция проверяет информацию о драке между туристкой и продавцом - РИА Новости, 29.07.2022
В Сочи полиция проверяет информацию о драке между туристкой и продавцом
Сочинские полицейские организовали проверку после появления в соцсетях видео драки торговца с туристкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УВД. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:57
2022-07-29T14:57
туризм
происшествия
сочи
полиция
адлер
новости - туризм
туризм
туристы
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СОЧИ, 29 июл — РИА Новости. Сочинские полицейские организовали проверку после появления в соцсетях видео драки торговца с туристкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УВД."Материал зарегистрирован, проводится проверка", — сказал собеседник агентства.В пятницу в соцсетях были опубликованы кадры потасовки между продавцом и покупательницей. После спора они начинают замахиваться и кидать друг в друга рюкзак. По словам пользователей, отдыхающая хотела вернуть некачественный товар, а в ответ получила от оппонента по лицу.Как утверждает автор видео, магазин находится неподалеку от пляжа "Фрегат" в Адлерском районе. Там же ранее был избит белорусский самбист Никита Гораев.
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происшествия, сочи, полиция, адлер, новости - туризм, туризм, туристы
14:57 29.07.2022
 
В Сочи полиция проверяет информацию о драке между туристкой и продавцом

В Сочи полиция проверяет информацию о драке между туристкой и продавцом рядом с "Фрегатом"

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкВ Сочи открыт первый свободный от Covid-19 пляж
В Сочи открыт первый свободный от Covid-19 пляж - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 29 июл — РИА Новости. Сочинские полицейские организовали проверку после появления в соцсетях видео драки торговца с туристкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УВД.
"Материал зарегистрирован, проводится проверка", — сказал собеседник агентства.
В пятницу в соцсетях были опубликованы кадры потасовки между продавцом и покупательницей. После спора они начинают замахиваться и кидать друг в друга рюкзак. По словам пользователей, отдыхающая хотела вернуть некачественный товар, а в ответ получила от оппонента по лицу.
Как утверждает автор видео, магазин находится неподалеку от пляжа "Фрегат" в Адлерском районе. Там же ранее был избит белорусский самбист Никита Гораев.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
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