https://ria.ru/20220729/draka-1805863305.html
В Сочи полиция проверяет информацию о драке между туристкой и продавцом
В Сочи полиция проверяет информацию о драке между туристкой и продавцом - РИА Новости, 29.07.2022
В Сочи полиция проверяет информацию о драке между туристкой и продавцом
Сочинские полицейские организовали проверку после появления в соцсетях видео драки торговца с туристкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УВД. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:57
2022-07-29T14:57
2022-07-29T14:57
туризм
происшествия
сочи
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адлер
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СОЧИ, 29 июл — РИА Новости. Сочинские полицейские организовали проверку после появления в соцсетях видео драки торговца с туристкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УВД."Материал зарегистрирован, проводится проверка", — сказал собеседник агентства.В пятницу в соцсетях были опубликованы кадры потасовки между продавцом и покупательницей. После спора они начинают замахиваться и кидать друг в друга рюкзак. По словам пользователей, отдыхающая хотела вернуть некачественный товар, а в ответ получила от оппонента по лицу.Как утверждает автор видео, магазин находится неподалеку от пляжа "Фрегат" в Адлерском районе. Там же ранее был избит белорусский самбист Никита Гораев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, полиция, адлер, новости - туризм, туризм, туристы
В Сочи полиция проверяет информацию о драке между туристкой и продавцом
В Сочи полиция проверяет информацию о драке между туристкой и продавцом рядом с "Фрегатом"
СОЧИ, 29 июл — РИА Новости. Сочинские полицейские организовали проверку после появления в соцсетях видео драки торговца с туристкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УВД.
"Материал зарегистрирован, проводится проверка", — сказал собеседник агентства.
В пятницу в соцсетях были опубликованы кадры потасовки между продавцом и покупательницей. После спора они начинают замахиваться и кидать друг в друга рюкзак. По словам пользователей, отдыхающая хотела вернуть некачественный товар, а в ответ получила от оппонента по лицу.
Как утверждает автор видео, магазин находится неподалеку от пляжа "Фрегат" в Адлерском районе. Там же ранее был избит
белорусский самбист Никита Гораев.