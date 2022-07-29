https://ria.ru/20220729/draka-1805863305.html

В Сочи полиция проверяет информацию о драке между туристкой и продавцом

В Сочи полиция проверяет информацию о драке между туристкой и продавцом - РИА Новости, 29.07.2022

В Сочи полиция проверяет информацию о драке между туристкой и продавцом

Сочинские полицейские организовали проверку после появления в соцсетях видео драки торговца с туристкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УВД. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T14:57

2022-07-29T14:57

2022-07-29T14:57

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сочи

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СОЧИ, 29 июл — РИА Новости. Сочинские полицейские организовали проверку после появления в соцсетях видео драки торговца с туристкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УВД."Материал зарегистрирован, проводится проверка", — сказал собеседник агентства.В пятницу в соцсетях были опубликованы кадры потасовки между продавцом и покупательницей. После спора они начинают замахиваться и кидать друг в друга рюкзак. По словам пользователей, отдыхающая хотела вернуть некачественный товар, а в ответ получила от оппонента по лицу.Как утверждает автор видео, магазин находится неподалеку от пляжа "Фрегат" в Адлерском районе. Там же ранее был избит белорусский самбист Никита Гораев.

https://ria.ru/20220728/prigovor-1805675834.html

сочи

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

происшествия, сочи, полиция, адлер, новости - туризм, туризм, туристы