https://ria.ru/20220729/drago-1805797197.html

Голливудская студия создаст проект о русском боксере из "Рокки"

Голливудская студия создаст проект о русском боксере из "Рокки" - РИА Новости, 29.07.2022

Голливудская студия создаст проект о русском боксере из "Рокки"

MGM создаст проект о русском боксере из "Рокки" Иване Драго и его сыне Викторе, сообщает The Wrap со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:02

2022-07-29T13:02

2022-07-29T13:02

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сильвестр сталлоне

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. MGM создаст проект о русском боксере из "Рокки" Иване Драго и его сыне Викторе, сообщает The Wrap со ссылкой на свои источники. Детали сюжета не разглашаются. Голливудская студия от комментариев отказалась, уточняется в публикации. О том, что компания задумалась о спин-оффе, в прошлом году в интервью The Hollywood Reporter проговорился Дольф Лундгрен, воплотивший образ Ивана в франшизе. Впервые его персонаж появился в четвертой части проекта, чья премьера состоялась в 1985 году. В 2018 году вышла лента "Крид 2", в которой Рокки (Сильвестр Сталлоне) тренировал Адониса (Майкл Б. Джордан), сына своего друга. Противником парня на ринге стал Виктор. Этого бойца готовил к поединку его отец — Иван Драго. Роль Виктора досталась Флориана Мунтеану, немецко-румынскому актеру и модели, бывшему боксеру в тяжелом весе.Сценарист спин-оффа — Роберт Лоутон. Он же работал над документальным фильмом о создании первой части франшизы "Рокки". Премьера третьего фильма из серии "Крид" запланирована на 23 ноября. Режиссер картины — Майкл Б. Джордан, который также исполняет в нем главную роль.

https://ria.ru/20220727/stallone-1805401290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, сильвестр сталлоне