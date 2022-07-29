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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район города Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T06:10
2022-07-29T06:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район города Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.57 (совпадает с мск) - населенный пункт Водяное - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), украина
06:10 29.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРОбстрел Куйбышевского района Донецка
Обстрел Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Обстрел Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район города Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.57 (совпадает с мск) - населенный пункт Водяное - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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