https://ria.ru/20220729/donetsk-1805751197.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район города Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T06:10

2022-07-29T06:10

2022-07-29T06:10

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район города Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.57 (совпадает с мск) - населенный пункт Водяное - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220728/ranenaya-1805710394.html

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецк (днр), украина