https://ria.ru/20220729/donetsk-1805751197.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район города Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T06:10
2022-07-29T06:10
2022-07-29T06:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район города Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.57 (совпадает с мск) - населенный пункт Водяное - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра