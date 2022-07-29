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При ударе ВСУ по колонии в ДНР, где содержались пленные, погибли 40 человек - РИА Новости, 29.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/donbass-1805779976.html
При ударе ВСУ по колонии в ДНР, где содержались пленные, погибли 40 человек
При ударе ВСУ по колонии в ДНР, где содержались пленные, погибли 40 человек - РИА Новости, 29.07.2022
При ударе ВСУ по колонии в ДНР, где содержались пленные, погибли 40 человек
Украинская армия обстреляла исправительную колонию № 120 в поселке Еленовка в ДНР, где содержатся пленные "азовцы", погибли не менее 40 человек, сообщил в... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T10:25
2022-07-29T12:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 июл — РИА Новости. Украинская армия обстреляла исправительную колонию № 120 в поселке Еленовка в ДНР, где содержатся пленные "азовцы", погибли не менее 40 человек, сообщил в Telegram-канале заместитель министра информации республики Даниил Безсонов.По его словам, удар по колонии нанесли, скорее всего, из американской РСЗО HIMARS.Глава представительства Луганской Народной Республики в Росcии Родион Мирошник, со своей стороны, предположил, что киевские власти сочли сдавшихся "азовцев" позором и дали приказ их ликвидировать."Тем более что "герои" запели уже на разные голоса, что выглядит совсем не героически и ломает информационную повестку", — написал он в Telegram-канале.Схожее мнение выразил и лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива."Чтобы не обменивать, киевский режим решил их просто убить", — считает он.В середине мая украинские военные и боевики полка "Азов", заблокированные на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь", начали сдаваться в плен. Всего сложили оружие около двух с половиной тысяч человек. Раненых отправили в больницу, остальных — в колонию в Еленовке.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220713/azovstal-1802216308.html
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в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины
10:25 29.07.2022 (обновлено: 12:30 29.07.2022)
 
При ударе ВСУ по колонии в ДНР, где содержались пленные, погибли 40 человек

Безсонов: 40 человек погибли и 130 пострадали при обстреле колонии с пленными в Еленовке

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan OzakiАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan Ozaki
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июл — РИА Новости. Украинская армия обстреляла исправительную колонию № 120 в поселке Еленовка в ДНР, где содержатся пленные "азовцы", погибли не менее 40 человек, сообщил в Telegram-канале заместитель министра информации республики Даниил Безсонов.

"Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненых. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться. Военно-политическое руководство Украины, видимо, решило избавиться от ненужного балласта", — написал он.

По его словам, удар по колонии нанесли, скорее всего, из американской РСЗО HIMARS.
Глава представительства Луганской Народной Республики в Росcии Родион Мирошник, со своей стороны, предположил, что киевские власти сочли сдавшихся "азовцев" позором и дали приказ их ликвидировать.
"Тем более что "герои" запели уже на разные голоса, что выглядит совсем не героически и ломает информационную повестку", — написал он в Telegram-канале.
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Схожее мнение выразил и лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива.
"Чтобы не обменивать, киевский режим решил их просто убить", — считает он.
В середине мая украинские военные и боевики полка "Азов", заблокированные на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь", начали сдаваться в плен. Всего сложили оружие около двух с половиной тысяч человек. Раненых отправили в больницу, остальных — в колонию в Еленовке.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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