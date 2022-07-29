https://ria.ru/20220729/donbass-1805779976.html

При ударе ВСУ по колонии в ДНР, где содержались пленные, погибли 40 человек

При ударе ВСУ по колонии в ДНР, где содержались пленные, погибли 40 человек - РИА Новости, 29.07.2022

При ударе ВСУ по колонии в ДНР, где содержались пленные, погибли 40 человек

Украинская армия обстреляла исправительную колонию № 120 в поселке Еленовка в ДНР, где содержатся пленные "азовцы", погибли не менее 40 человек, сообщил в... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T10:25

2022-07-29T10:25

2022-07-29T12:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792555470_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_98b011f437b0d5e0cd306bfe9c796adc.jpg

ДОНЕЦК, 29 июл — РИА Новости. Украинская армия обстреляла исправительную колонию № 120 в поселке Еленовка в ДНР, где содержатся пленные "азовцы", погибли не менее 40 человек, сообщил в Telegram-канале заместитель министра информации республики Даниил Безсонов.По его словам, удар по колонии нанесли, скорее всего, из американской РСЗО HIMARS.Глава представительства Луганской Народной Республики в Росcии Родион Мирошник, со своей стороны, предположил, что киевские власти сочли сдавшихся "азовцев" позором и дали приказ их ликвидировать."Тем более что "герои" запели уже на разные голоса, что выглядит совсем не героически и ломает информационную повестку", — написал он в Telegram-канале.Схожее мнение выразил и лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива."Чтобы не обменивать, киевский режим решил их просто убить", — считает он.В середине мая украинские военные и боевики полка "Азов", заблокированные на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь", начали сдаваться в плен. Всего сложили оружие около двух с половиной тысяч человек. Раненых отправили в больницу, остальных — в колонию в Еленовке.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220713/azovstal-1802216308.html

https://ria.ru/20220722/ideologiya-1804020123.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины