18:54 29.07.2022 (обновлено: 19:02 29.07.2022)
Суд отклонил запрос защиты Додона об освобождении из-под домашнего ареста
Судьи отклонили запрос адвокатов Додона об освобождении его из-под домашнего ареста
© Sputnik / Михай Карауш
Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 июл - РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон остается под домашним арестом, в пятницу Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос его адвокатов, оставив в силе решение первой инстанции, сообщил журналистам прокурор Петр Ярмалюк.
Апелляционная палата Кишинева пять часов рассматривала прошение адвокатов бывшего президента об отмене решения от 20 июля о продлении ему домашнего ареста ещё на 30 суток (до 20 августа).
"Суд отклонил апелляцию защиты бывшего президента и оставил в силе предыдущее решение о продлении срока домашнего ареста сроком на 30 суток. Кроме того, судьи ограничили Додону общение, в том числе с прессой. Апелляционная палата приняла во внимание эти доводы прокуроров", - заявил Ярмалюк.
Бывшего президента страны задержали в конце мая, против него выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Под домашним арестом он находится с 26 мая, по ходатайству прокуроров судьи несколько раз продлевали эту меру пресечения. Экс-президент заявлял через адвокатов, что располагает доказательствами своей невиновности, а действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".