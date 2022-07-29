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Суд отклонил запрос защиты Додона об освобождении из-под домашнего ареста - РИА Новости, 29.07.2022
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Суд отклонил запрос защиты Додона об освобождении из-под домашнего ареста
Суд отклонил запрос защиты Додона об освобождении из-под домашнего ареста - РИА Новости, 29.07.2022
Суд отклонил запрос защиты Додона об освобождении из-под домашнего ареста
Бывший президент Молдавии Игорь Додон остается под домашним арестом, в пятницу Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос его адвокатов, оставив в силе... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T18:54
2022-07-29T19:02
игорь додон
молдавия
в мире
кишинев
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КИШИНЕВ, 29 июл - РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон остается под домашним арестом, в пятницу Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос его адвокатов, оставив в силе решение первой инстанции, сообщил журналистам прокурор Петр Ярмалюк.Апелляционная палата Кишинева пять часов рассматривала прошение адвокатов бывшего президента об отмене решения от 20 июля о продлении ему домашнего ареста ещё на 30 суток (до 20 августа)."Суд отклонил апелляцию защиты бывшего президента и оставил в силе предыдущее решение о продлении срока домашнего ареста сроком на 30 суток. Кроме того, судьи ограничили Додону общение, в том числе с прессой. Апелляционная палата приняла во внимание эти доводы прокуроров", - заявил Ярмалюк.Бывшего президента страны задержали в конце мая, против него выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Под домашним арестом он находится с 26 мая, по ходатайству прокуроров судьи несколько раз продлевали эту меру пресечения. Экс-президент заявлял через адвокатов, что располагает доказательствами своей невиновности, а действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
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игорь додон, молдавия, в мире, кишинев
18:54 29.07.2022 (обновлено: 19:02 29.07.2022)
 
Суд отклонил запрос защиты Додона об освобождении из-под домашнего ареста

Судьи отклонили запрос адвокатов Додона об освобождении его из-под домашнего ареста

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Sputnik / Михай Карауш
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 июл - РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон остается под домашним арестом, в пятницу Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос его адвокатов, оставив в силе решение первой инстанции, сообщил журналистам прокурор Петр Ярмалюк.
Апелляционная палата Кишинева пять часов рассматривала прошение адвокатов бывшего президента об отмене решения от 20 июля о продлении ему домашнего ареста ещё на 30 суток (до 20 августа).
"Суд отклонил апелляцию защиты бывшего президента и оставил в силе предыдущее решение о продлении срока домашнего ареста сроком на 30 суток. Кроме того, судьи ограничили Додону общение, в том числе с прессой. Апелляционная палата приняла во внимание эти доводы прокуроров", - заявил Ярмалюк.
Бывшего президента страны задержали в конце мая, против него выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Под домашним арестом он находится с 26 мая, по ходатайству прокуроров судьи несколько раз продлевали эту меру пресечения. Экс-президент заявлял через адвокатов, что располагает доказательствами своей невиновности, а действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
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В Кишиневе проходит митинг в поддержку Додона
 
Игорь ДодонМолдавияВ миреКишинев
 
 
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