https://ria.ru/20220729/dodon-1805881016.html

В Кишиневе проходит митинг в поддержку Додона

В Кишиневе проходит митинг в поддержку Додона - РИА Новости, 29.07.2022

В Кишиневе проходит митинг в поддержку Додона

Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии Партии социалистов пикетируют здание Апелляционной палаты Кишинева, где в пятницу рассматривается запрос... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T15:25

2022-07-29T15:25

2022-07-29T15:25

в мире

владимир плахотнюк

кишинев

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КИШИНЕВ, 29 июл – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии Партии социалистов пикетируют здание Апелляционной палаты Кишинева, где в пятницу рассматривается запрос адвокатов об отмене домашнего ареста бывшему президенту страны Игорю Додону, передает корреспондент РИА Новости.Ранее районный суд Кишинева продлил политику домашний арест еще на 30 суток. Додону вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.В митинге участвуют депутаты парламента, гражданские активисты, члены молодежных организаций, представители Гагаузской автономии.Манифестанты скандируют: "Свободу Додону!", "Руки прочь от оппозиции!", "Нет диктатуре!"Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками".

https://ria.ru/20220729/dodon-1805864565.html

кишинев

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в мире, владимир плахотнюк, кишинев