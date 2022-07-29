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Додон заявил, что молдавские власти готовы втянуть страну в войну с Россией - РИА Новости, 29.07.2022
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Додон заявил, что молдавские власти готовы втянуть страну в войну с Россией
Додон заявил, что молдавские власти готовы втянуть страну в войну с Россией - РИА Новости, 29.07.2022
Додон заявил, что молдавские власти готовы втянуть страну в войну с Россией
Руководство Молдавии в лице президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" готово втянуть страну в конфликт и оправдать ввод войск НАТО,... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:29
2022-07-29T14:29
в мире
молдавия
майя санду
россия
бухарест
нато
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КИШИНЕВ, 29 июл - РИА Новости. Руководство Молдавии в лице президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" готово втянуть страну в конфликт и оправдать ввод войск НАТО, чтобы остаться у власти, считает бывший глава республики Игорь Додон.Санду заявила на пресс-конференции в Бухаресте, что попросит о помощи у союзников в случае военного конфликта с Россией."Марионеточное руководство страны во главе с Майей Санду готово на все, лишь бы остаться у власти и "оправдать" ввод войск НАТО в Молдавию. По мнению Майи Санду и партии "Действие и солидарность", возможный конфликт с Россией изменит внутриполитическую повестку и отвлечет граждан от серьезных экономических проблем, от высоких тарифов на энергоресурсы, от пенсий и зарплат, "съеденных" колоссальной инфляцией", - написал Додон в Telegram-канале.По его словам, эта позиция властей объясняется иностранными военными интересами, власти открыто говорят о втягивании Молдавии в региональную войну, хотя реальных предпосылок и рисков нет."Правящей партии "Действие и солидарность" нужен очаг войны и страха, чтобы остаться у власти. Это поощряет и Запад… Однако Молдавии нужны нейтралитет и сбалансированные внешние отношения. Молдавия не хочет войны и не хочет враждебной политики с Россией или любой другой страной", - подчеркнул Додон.
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в мире, молдавия, майя санду, россия, бухарест, нато
14:29 29.07.2022
 
Додон заявил, что молдавские власти готовы втянуть страну в войну с Россией

Додон: власти Молдавии готовы втянуть страну в войну с Россией и оправдать ввод войск НАТО

© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Sputnik / Стрингер
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 июл - РИА Новости. Руководство Молдавии в лице президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" готово втянуть страну в конфликт и оправдать ввод войск НАТО, чтобы остаться у власти, считает бывший глава республики Игорь Додон.
Санду заявила на пресс-конференции в Бухаресте, что попросит о помощи у союзников в случае военного конфликта с Россией.
"Марионеточное руководство страны во главе с Майей Санду готово на все, лишь бы остаться у власти и "оправдать" ввод войск НАТО в Молдавию. По мнению Майи Санду и партии "Действие и солидарность", возможный конфликт с Россией изменит внутриполитическую повестку и отвлечет граждан от серьезных экономических проблем, от высоких тарифов на энергоресурсы, от пенсий и зарплат, "съеденных" колоссальной инфляцией", - написал Додон в Telegram-канале.
По его словам, эта позиция властей объясняется иностранными военными интересами, власти открыто говорят о втягивании Молдавии в региональную войну, хотя реальных предпосылок и рисков нет.
"Правящей партии "Действие и солидарность" нужен очаг войны и страха, чтобы остаться у власти. Это поощряет и Запад… Однако Молдавии нужны нейтралитет и сбалансированные внешние отношения. Молдавия не хочет войны и не хочет враждебной политики с Россией или любой другой страной", - подчеркнул Додон.
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В миреМолдавияМайя СандуРоссияБухарестНАТО
 
 
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