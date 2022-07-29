https://ria.ru/20220729/dodon-1805864565.html

Додон заявил, что молдавские власти готовы втянуть страну в войну с Россией

Додон заявил, что молдавские власти готовы втянуть страну в войну с Россией - РИА Новости, 29.07.2022

Додон заявил, что молдавские власти готовы втянуть страну в войну с Россией

Руководство Молдавии в лице президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" готово втянуть страну в конфликт и оправдать ввод войск НАТО,... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T14:29

2022-07-29T14:29

2022-07-29T14:29

в мире

молдавия

майя санду

россия

бухарест

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584823019_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_90715a1b125c513ce81cce31fc3e454a.jpg

КИШИНЕВ, 29 июл - РИА Новости. Руководство Молдавии в лице президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" готово втянуть страну в конфликт и оправдать ввод войск НАТО, чтобы остаться у власти, считает бывший глава республики Игорь Додон.Санду заявила на пресс-конференции в Бухаресте, что попросит о помощи у союзников в случае военного конфликта с Россией."Марионеточное руководство страны во главе с Майей Санду готово на все, лишь бы остаться у власти и "оправдать" ввод войск НАТО в Молдавию. По мнению Майи Санду и партии "Действие и солидарность", возможный конфликт с Россией изменит внутриполитическую повестку и отвлечет граждан от серьезных экономических проблем, от высоких тарифов на энергоресурсы, от пенсий и зарплат, "съеденных" колоссальной инфляцией", - написал Додон в Telegram-канале.По его словам, эта позиция властей объясняется иностранными военными интересами, власти открыто говорят о втягивании Молдавии в региональную войну, хотя реальных предпосылок и рисков нет."Правящей партии "Действие и солидарность" нужен очаг войны и страха, чтобы остаться у власти. Это поощряет и Запад… Однако Молдавии нужны нейтралитет и сбалансированные внешние отношения. Молдавия не хочет войны и не хочет враждебной политики с Россией или любой другой страной", - подчеркнул Додон.

https://ria.ru/20220728/chp-1805684748.html

молдавия

россия

бухарест

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, майя санду, россия, бухарест, нато