https://ria.ru/20220729/dnr-1806006170.html

В ДНР обезвредили более 5,5 тысячи взрывоопасных предметов

В ДНР обезвредили более 5,5 тысячи взрывоопасных предметов - РИА Новости, 29.07.2022

В ДНР обезвредили более 5,5 тысячи взрывоопасных предметов

Специалисты МЧС ДНР обезвредили в Краснолиманском районе более 5,5 тысячи взрывоопасных предметов, сообщил РИА Новости глава МЧС республики Алексей... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T23:31

2022-07-29T23:31

2022-07-29T23:31

специальная военная операция на украине

в мире

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КРАСНЫЙ ЛИМАН (ДНР), 29 июл - РИА Новости. Специалисты МЧС ДНР обезвредили в Краснолиманском районе более 5,5 тысячи взрывоопасных предметов, сообщил РИА Новости глава МЧС республики Алексей Кострубицкий.Краснолиманский район вернулся под контроль ДНР в конце мая."Всего в Донецкой Народной Республике с начала специальной военной операции обезврежено и уничтожено 132 тысяч взрывоопасных предметов. Это больше, чем за все время боевых действий на территории ДНР", - указал министр.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика