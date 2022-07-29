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В ДНР обезвредили более 5,5 тысячи взрывоопасных предметов - РИА Новости, 29.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/dnr-1806006170.html
В ДНР обезвредили более 5,5 тысячи взрывоопасных предметов
В ДНР обезвредили более 5,5 тысячи взрывоопасных предметов - РИА Новости, 29.07.2022
В ДНР обезвредили более 5,5 тысячи взрывоопасных предметов
Специалисты МЧС ДНР обезвредили в Краснолиманском районе более 5,5 тысячи взрывоопасных предметов, сообщил РИА Новости глава МЧС республики Алексей... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T23:31
2022-07-29T23:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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КРАСНЫЙ ЛИМАН (ДНР), 29 июл - РИА Новости. Специалисты МЧС ДНР обезвредили в Краснолиманском районе более 5,5 тысячи взрывоопасных предметов, сообщил РИА Новости глава МЧС республики Алексей Кострубицкий.Краснолиманский район вернулся под контроль ДНР в конце мая."Всего в Донецкой Народной Республике с начала специальной военной операции обезврежено и уничтожено 132 тысяч взрывоопасных предметов. Это больше, чем за все время боевых действий на территории ДНР", - указал министр.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика
23:31 29.07.2022
 
В ДНР обезвредили более 5,5 тысячи взрывоопасных предметов

МЧС ДНР: в Краснолиманском районе обезвредили более 5,5 тысячи взрывоопасных предметов

© РИА Новости / Андрей КоцСаперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей "Азовстали"
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей Азовстали - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей "Азовстали". Архивное фото
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КРАСНЫЙ ЛИМАН (ДНР), 29 июл - РИА Новости. Специалисты МЧС ДНР обезвредили в Краснолиманском районе более 5,5 тысячи взрывоопасных предметов, сообщил РИА Новости глава МЧС республики Алексей Кострубицкий.
Краснолиманский район вернулся под контроль ДНР в конце мая.
"Разминировано, обезврежено и уничтожено (в указанном районе - ред.) более 5,5 тысячи взрывоопасных предметов", - сказал Кострубицкий.
"Всего в Донецкой Народной Республике с начала специальной военной операции обезврежено и уничтожено 132 тысяч взрывоопасных предметов. Это больше, чем за все время боевых действий на территории ДНР", - указал министр.
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