В ДНР обезвредили более 5,5 тысячи взрывоопасных предметов
МЧС ДНР: в Краснолиманском районе обезвредили более 5,5 тысячи взрывоопасных предметов
© РИА Новости / Андрей КоцСаперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей "Азовстали"
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей "Азовстали". Архивное фото
КРАСНЫЙ ЛИМАН (ДНР), 29 июл - РИА Новости. Специалисты МЧС ДНР обезвредили в Краснолиманском районе более 5,5 тысячи взрывоопасных предметов, сообщил РИА Новости глава МЧС республики Алексей Кострубицкий.
Краснолиманский район вернулся под контроль ДНР в конце мая.
"Разминировано, обезврежено и уничтожено (в указанном районе - ред.) более 5,5 тысячи взрывоопасных предметов", - сказал Кострубицкий.
"Всего в Донецкой Народной Республике с начала специальной военной операции обезврежено и уничтожено 132 тысяч взрывоопасных предметов. Это больше, чем за все время боевых действий на территории ДНР", - указал министр.