ВСУ выпустили три снаряда по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Киевский и Калининский районы Донецка
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска в 19.33 мск выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому и Калининскому районам Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19:33 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Киевский и Калининский р-ны): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.