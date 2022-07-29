Украинские боевики обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра, сообщили в пятницу в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 17.35 - населенный пункт Розовка - населенный пункт. Новобахмутовка: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров; 17.50 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский районн): выпущено восемь снарядов из танка; 18.10 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.