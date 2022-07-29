https://ria.ru/20220729/dinozavr-1805743356.html
В США продали уникальный скелет динозавра
В США продали уникальный скелет динозавра - РИА Новости, 29.07.2022
В США продали уникальный скелет динозавра
Хорошо сохранившийся скелет динозавра ушел с молотка в США более чем за шесть миллионов долларов, сообщил аукционный дом Sotheby's. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T02:30
2022-07-29T02:30
2022-07-29T15:01
в мире
сша
культура
новости культуры
археология
аукцион
sotheby's
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151135/03/1511350388_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_9310acbd57ac5c2745bc9b1ab0db0c6b.jpg
ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Хорошо сохранившийся скелет динозавра ушел с молотка в США более чем за шесть миллионов долларов, сообщил аукционный дом Sotheby's.Кости горгозавра, включая метровый череп ящера, родственного тираннозавру, были найдены четыре года назад в штате Монтана. Их возраст специалисты оценили в 77 миллионов лет.За 6 миллионов 69,5 тысячи долларов покупатель получил 79 "ископаемых элементов", которые смонтированы на каркасе вместе с репликами недостающих частей скелета. Высота конструкции составила без малого три метра, длина – почти семь.В аукционном доме говорят, что в мире насчитывается всего 20 подобных экземпляров, и ни один из них до сих пор не выставлялся на продажу.Про горгозавров известно, что они уступали в размерах тираннозаврам, но были быстрее их и кусали сильнее, цитирует палеонтологов телеканал ABC.
https://ria.ru/20220702/dinozavr-1799806898.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151135/03/1511350388_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_4bd5649d48cd5b304827ce1312b3746a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, новости культуры, археология, аукцион, sotheby's
02:30 29.07.2022 (обновлено: 15:01 29.07.2022)
В США продали уникальный скелет динозавра
В США уникальный скелет горгозавра продали за шесть миллионов 69,5 тысячи долларов
ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости.
Хорошо сохранившийся скелет динозавра ушел с молотка в США более чем за шесть миллионов долларов, сообщил
аукционный дом Sotheby's.
Кости горгозавра, включая метровый череп ящера, родственного тираннозавру, были найдены четыре года назад в штате Монтана. Их возраст специалисты оценили в 77 миллионов лет.
За 6 миллионов 69,5 тысячи долларов покупатель получил 79 "ископаемых элементов", которые смонтированы на каркасе вместе с репликами недостающих частей скелета. Высота конструкции составила без малого три метра, длина – почти семь.
В аукционном доме говорят, что в мире насчитывается всего 20 подобных экземпляров, и ни один из них до сих пор не выставлялся на продажу.
Про горгозавров известно, что они уступали в размерах тираннозаврам, но были быстрее их и кусали сильнее, цитирует палеонтологов телеканал ABC.