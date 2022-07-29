https://ria.ru/20220729/dinozavr-1805743356.html

В США продали уникальный скелет динозавра

В США продали уникальный скелет динозавра - РИА Новости, 29.07.2022

В США продали уникальный скелет динозавра

Хорошо сохранившийся скелет динозавра ушел с молотка в США более чем за шесть миллионов долларов, сообщил аукционный дом Sotheby's. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T02:30

2022-07-29T02:30

2022-07-29T15:01

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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Хорошо сохранившийся скелет динозавра ушел с молотка в США более чем за шесть миллионов долларов, сообщил аукционный дом Sotheby's.Кости горгозавра, включая метровый череп ящера, родственного тираннозавру, были найдены четыре года назад в штате Монтана. Их возраст специалисты оценили в 77 миллионов лет.За 6 миллионов 69,5 тысячи долларов покупатель получил 79 "ископаемых элементов", которые смонтированы на каркасе вместе с репликами недостающих частей скелета. Высота конструкции составила без малого три метра, длина – почти семь.В аукционном доме говорят, что в мире насчитывается всего 20 подобных экземпляров, и ни один из них до сих пор не выставлялся на продажу.Про горгозавров известно, что они уступали в размерах тираннозаврам, но были быстрее их и кусали сильнее, цитирует палеонтологов телеканал ABC.

https://ria.ru/20220702/dinozavr-1799806898.html

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, новости культуры, археология, аукцион, sotheby's