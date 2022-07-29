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В США продали уникальный скелет динозавра - РИА Новости, 29.07.2022
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Культура
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В США продали уникальный скелет динозавра
В США продали уникальный скелет динозавра - РИА Новости, 29.07.2022
В США продали уникальный скелет динозавра
Хорошо сохранившийся скелет динозавра ушел с молотка в США более чем за шесть миллионов долларов, сообщил аукционный дом Sotheby's. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T02:30
2022-07-29T15:01
в мире
сша
культура
новости культуры
археология
аукцион
sotheby's
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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Хорошо сохранившийся скелет динозавра ушел с молотка в США более чем за шесть миллионов долларов, сообщил аукционный дом Sotheby's.Кости горгозавра, включая метровый череп ящера, родственного тираннозавру, были найдены четыре года назад в штате Монтана. Их возраст специалисты оценили в 77 миллионов лет.За 6 миллионов 69,5 тысячи долларов покупатель получил 79 "ископаемых элементов", которые смонтированы на каркасе вместе с репликами недостающих частей скелета. Высота конструкции составила без малого три метра, длина – почти семь.В аукционном доме говорят, что в мире насчитывается всего 20 подобных экземпляров, и ни один из них до сих пор не выставлялся на продажу.Про горгозавров известно, что они уступали в размерах тираннозаврам, но были быстрее их и кусали сильнее, цитирует палеонтологов телеканал ABC.
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в мире, сша, новости культуры, археология, аукцион, sotheby's
02:30 29.07.2022 (обновлено: 15:01 29.07.2022)
 
В США продали уникальный скелет динозавра

В США уникальный скелет горгозавра продали за шесть миллионов 69,5 тысячи долларов

CC0 / OltreCreativeAgency / Скелет динозавра
Скелет динозавра - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
CC0 / OltreCreativeAgency /
Скелет динозавра. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Хорошо сохранившийся скелет динозавра ушел с молотка в США более чем за шесть миллионов долларов, сообщил аукционный дом Sotheby's.
Кости горгозавра, включая метровый череп ящера, родственного тираннозавру, были найдены четыре года назад в штате Монтана. Их возраст специалисты оценили в 77 миллионов лет.
За 6 миллионов 69,5 тысячи долларов покупатель получил 79 "ископаемых элементов", которые смонтированы на каркасе вместе с репликами недостающих частей скелета. Высота конструкции составила без малого три метра, длина – почти семь.
В аукционном доме говорят, что в мире насчитывается всего 20 подобных экземпляров, и ни один из них до сих пор не выставлялся на продажу.
Про горгозавров известно, что они уступали в размерах тираннозаврам, но были быстрее их и кусали сильнее, цитирует палеонтологов телеканал ABC.
Археологические раскопки - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 17:40
Ученые в Японии нашли самые древние в стране останки динозавра игуанодона
 
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