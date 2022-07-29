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DHL Express прекратит доставку грузов и документов внутри России - РИА Новости, 29.07.2022
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DHL Express прекратит доставку грузов и документов внутри России
DHL Express прекратит доставку грузов и документов внутри России - РИА Новости, 29.07.2022
DHL Express прекратит доставку грузов и документов внутри России
Логистическая компания экспресс-доставки DHL Express (входит в группу компаний Deutsche Post DHL) приняла решение прекратить с 1 сентября доставку грузов и... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:32
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dhl
экономика
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Логистическая компания экспресс-доставки DHL Express (входит в группу компаний Deutsche Post DHL) приняла решение прекратить с 1 сентября доставку грузов и документов внутри России, при этом компания продолжит отправку грузов и документов из РФ за границу, сообщается на сайте DHL Express."С 1 сентября 2022 года услуги по доставке грузов и документов внутри Российской Федерации предоставляться не будут. Компания DHL Express продолжит оказывать услуги по экспресс-доставке документов и грузов из России за границу", - говорится в сообщении.В начале марта компания объявляла о временной приостановке доставки грузов и документов в Россию, но отправка из страны и в ее границах работала штатно. Тогда же DHL Express приостановила доставку документов и грузов на Украину и из нее.
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dhl, экономика, россия, санкции в отношении россии
12:32 29.07.2022 (обновлено: 12:47 29.07.2022)
 
DHL Express прекратит доставку грузов и документов внутри России

DHL Express с 1 сентября прекратит доставку грузов и документов внутри России

© Фото : DHLСамолет компании DHL
Самолет компании DHL - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : DHL
Самолет компании DHL. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Логистическая компания экспресс-доставки DHL Express (входит в группу компаний Deutsche Post DHL) приняла решение прекратить с 1 сентября доставку грузов и документов внутри России, при этом компания продолжит отправку грузов и документов из РФ за границу, сообщается на сайте DHL Express.
"С 1 сентября 2022 года услуги по доставке грузов и документов внутри Российской Федерации предоставляться не будут. Компания DHL Express продолжит оказывать услуги по экспресс-доставке документов и грузов из России за границу", - говорится в сообщении.
В начале марта компания объявляла о временной приостановке доставки грузов и документов в Россию, но отправка из страны и в ее границах работала штатно. Тогда же DHL Express приостановила доставку документов и грузов на Украину и из нее.
 
DHLЭкономикаРоссияСанкции в отношении России
 
 
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