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В Москву из Мариуполя доставили на лечение семь детей - РИА Новости, 29.07.2022
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В Москву из Мариуполя доставили на лечение семь детей
В Москву из Мариуполя доставили на лечение семь детей - РИА Новости, 29.07.2022
В Москву из Мариуполя доставили на лечение семь детей
Семеро детей были доставлены из Мариуполя в Москву для последующего лечения в российских клиниках, еще 47 детей из ЛНР и ДНР на очереди, рассказала журналистам... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:29
2022-07-29T15:48
здоровье - общество
мариуполь
единая россия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
дети
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Семеро детей были доставлены из Мариуполя в Москву для последующего лечения в российских клиниках, еще 47 детей из ЛНР и ДНР на очереди, рассказала журналистам вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ("Единая Россия")."Сегодня в рамках деятельности нашего штаба по гуманитарному сотрудничеству "Единой России" с ЛДНР, освобожденными территориями, еще семь детей поехали лечиться в российские больницы, в ФМБА, РОДКБ и другие (медучреждения) в зависимости от профиля заболевания", - рассказала она.Как уточнила Кузнецова, дети приехали из Мариуполя, необходимое лечение в ЛНР и ДНР они не могли получить, поскольку лечение требует участия особых специалистов. Вместе с тем ведется работа по лечению детей, в том числе с применением онлайн-консультирования - в регионы для этого было доставлено специальное оборудование, сказала политик."Еще 47 детей на очереди, в ближайшее время они получат лечение. Уже сейчас первые три ребенка готовятся к отправлению из детского дома-интерната Краснодона Луганской области", - добавил она.Работа гуманитарных центров ЕР в республиках будет расширяться, будут открываться юридические службы сопровождения, добавила она. Сейчас граждан этих территорий, в частности, интересуют вопросы выплат и получения гражданства, отметила парламентарий.
https://ria.ru/20220729/rebenok-1805873985.html
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здоровье - общество, мариуполь, единая россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), дети
15:29 29.07.2022 (обновлено: 15:48 29.07.2022)
 
В Москву из Мариуполя доставили на лечение семь детей

Вице-спикер Госдумы Кузнецова: семь детей из Мариуполя доставлены в Москву на лечение

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкВрач осматривает ребенка
Врач осматривает ребенка - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Врач осматривает ребенка. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Семеро детей были доставлены из Мариуполя в Москву для последующего лечения в российских клиниках, еще 47 детей из ЛНР и ДНР на очереди, рассказала журналистам вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ("Единая Россия").
"Сегодня в рамках деятельности нашего штаба по гуманитарному сотрудничеству "Единой России" с ЛДНР, освобожденными территориями, еще семь детей поехали лечиться в российские больницы, в ФМБА, РОДКБ и другие (медучреждения) в зависимости от профиля заболевания", - рассказала она.
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Как уточнила Кузнецова, дети приехали из Мариуполя, необходимое лечение в ЛНР и ДНР они не могли получить, поскольку лечение требует участия особых специалистов. Вместе с тем ведется работа по лечению детей, в том числе с применением онлайн-консультирования - в регионы для этого было доставлено специальное оборудование, сказала политик.
"Еще 47 детей на очереди, в ближайшее время они получат лечение. Уже сейчас первые три ребенка готовятся к отправлению из детского дома-интерната Краснодона Луганской области", - добавил она.
Работа гуманитарных центров ЕР в республиках будет расширяться, будут открываться юридические службы сопровождения, добавила она. Сейчас граждан этих территорий, в частности, интересуют вопросы выплат и получения гражданства, отметила парламентарий.
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Здоровье - ОбществоМариупольЕдиная РоссияФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Дети
 
 
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