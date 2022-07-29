https://ria.ru/20220729/deti-1805881955.html

В Москву из Мариуполя доставили на лечение семь детей

В Москву из Мариуполя доставили на лечение семь детей - РИА Новости, 29.07.2022

В Москву из Мариуполя доставили на лечение семь детей

Семеро детей были доставлены из Мариуполя в Москву для последующего лечения в российских клиниках, еще 47 детей из ЛНР и ДНР на очереди, рассказала журналистам... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T15:29

2022-07-29T15:29

2022-07-29T15:48

здоровье - общество

мариуполь

единая россия

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

дети

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Семеро детей были доставлены из Мариуполя в Москву для последующего лечения в российских клиниках, еще 47 детей из ЛНР и ДНР на очереди, рассказала журналистам вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ("Единая Россия")."Сегодня в рамках деятельности нашего штаба по гуманитарному сотрудничеству "Единой России" с ЛДНР, освобожденными территориями, еще семь детей поехали лечиться в российские больницы, в ФМБА, РОДКБ и другие (медучреждения) в зависимости от профиля заболевания", - рассказала она.Как уточнила Кузнецова, дети приехали из Мариуполя, необходимое лечение в ЛНР и ДНР они не могли получить, поскольку лечение требует участия особых специалистов. Вместе с тем ведется работа по лечению детей, в том числе с применением онлайн-консультирования - в регионы для этого было доставлено специальное оборудование, сказала политик."Еще 47 детей на очереди, в ближайшее время они получат лечение. Уже сейчас первые три ребенка готовятся к отправлению из детского дома-интерната Краснодона Луганской области", - добавил она.Работа гуманитарных центров ЕР в республиках будет расширяться, будут открываться юридические службы сопровождения, добавила она. Сейчас граждан этих территорий, в частности, интересуют вопросы выплат и получения гражданства, отметила парламентарий.

https://ria.ru/20220729/rebenok-1805873985.html

https://ria.ru/20220728/kronshtadt-1805584179.html

мариуполь

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здоровье - общество, мариуполь, единая россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), дети