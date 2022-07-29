СМИ выяснили, за сколько Джонни Депп продал свою коллекцию арт-принтов
Sky News: Джонни Депп продал коллекцию арт-принтов Friends & Heroes за три миллиона фунтов
© AP Photo / Matt DunhamДжонни Депп
© AP Photo / Matt Dunham
Джонни Депп . Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Американский актер Джонни Депп продал созданную им коллекцию арт-принтов с изображением звезд Голливуда и рок-музыки за три миллиона фунтов стерлингов (3,6 миллиона долларов), сообщает телеканал Sky News.
Коллекция под названием Friends & Heroes ("Друзья и герои") включает себя портреты певца и поэта Боба Дилана, актрисы Элизабет Тейлор, актера Аль Пачино и гитариста рок-группы Rolling Stone Кита Ричардса.
В четверг утром Депп написал в соцсети Instagram*, что его работы поступили в продажу в интернет-магазине Castle Fine Art, владеющего сетью галерей в Великобритании. Стоимость набора из четырех принтов составляла 14 950 фунтов (18 тысяч долларов), отдельного принта – 3 950 фунтов (4,8 тысячи долларов). Вечером того же дня на сайте магазина вся коллекция Деппа значилась распроданной. Всего было реализовано 780 экземпляров.
В последние месяцы имя Деппа чаще появлялось в судебной хронике. Его расходы на тяжбу со своей экс-супругой, 36-летней актрисой Эмбер Херд оцениваются в миллионы долларов. Хотя Депп добился крупной финансовой компенсации, адвокаты Херд заявили, что их подзащитная не имеет достаточно средств, чтобы выплатить установленную сумму.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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