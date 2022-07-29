https://ria.ru/20220729/depp-1805748448.html

СМИ выяснили, за сколько Джонни Депп продал свою коллекцию арт-принтов

СМИ выяснили, за сколько Джонни Депп продал свою коллекцию арт-принтов - РИА Новости, 29.07.2022

СМИ выяснили, за сколько Джонни Депп продал свою коллекцию арт-принтов

Американский актер Джонни Депп продал созданную им коллекцию арт-принтов с изображением звезд Голливуда и рок-музыки за три миллиона фунтов стерлингов (3,6... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T04:22

2022-07-29T04:22

2022-07-29T04:22

культура

джонни депп

сша

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Американский актер Джонни Депп продал созданную им коллекцию арт-принтов с изображением звезд Голливуда и рок-музыки за три миллиона фунтов стерлингов (3,6 миллиона долларов), сообщает телеканал Sky News.Коллекция под названием Friends & Heroes ("Друзья и герои") включает себя портреты певца и поэта Боба Дилана, актрисы Элизабет Тейлор, актера Аль Пачино и гитариста рок-группы Rolling Stone Кита Ричардса.В четверг утром Депп написал в соцсети Instagram*, что его работы поступили в продажу в интернет-магазине Castle Fine Art, владеющего сетью галерей в Великобритании. Стоимость набора из четырех принтов составляла 14 950 фунтов (18 тысяч долларов), отдельного принта – 3 950 фунтов (4,8 тысячи долларов). Вечером того же дня на сайте магазина вся коллекция Деппа значилась распроданной. Всего было реализовано 780 экземпляров.В последние месяцы имя Деппа чаще появлялось в судебной хронике. Его расходы на тяжбу со своей экс-супругой, 36-летней актрисой Эмбер Херд оцениваются в миллионы долларов. Хотя Депп добился крупной финансовой компенсации, адвокаты Херд заявили, что их подзащитная не имеет достаточно средств, чтобы выплатить установленную сумму.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220616/depp-1795782502.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Максим Горбачев

джонни депп, сша