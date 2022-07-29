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СМИ выяснили, за сколько Джонни Депп продал свою коллекцию арт-принтов - РИА Новости, 29.07.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220729/depp-1805748448.html
СМИ выяснили, за сколько Джонни Депп продал свою коллекцию арт-принтов
СМИ выяснили, за сколько Джонни Депп продал свою коллекцию арт-принтов - РИА Новости, 29.07.2022
СМИ выяснили, за сколько Джонни Депп продал свою коллекцию арт-принтов
Американский актер Джонни Депп продал созданную им коллекцию арт-принтов с изображением звезд Голливуда и рок-музыки за три миллиона фунтов стерлингов (3,6... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T04:22
2022-07-29T04:22
культура
джонни депп
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Американский актер Джонни Депп продал созданную им коллекцию арт-принтов с изображением звезд Голливуда и рок-музыки за три миллиона фунтов стерлингов (3,6 миллиона долларов), сообщает телеканал Sky News.Коллекция под названием Friends &amp; Heroes ("Друзья и герои") включает себя портреты певца и поэта Боба Дилана, актрисы Элизабет Тейлор, актера Аль Пачино и гитариста рок-группы Rolling Stone Кита Ричардса.В четверг утром Депп написал в соцсети Instagram*, что его работы поступили в продажу в интернет-магазине Castle Fine Art, владеющего сетью галерей в Великобритании. Стоимость набора из четырех принтов составляла 14 950 фунтов (18 тысяч долларов), отдельного принта – 3 950 фунтов (4,8 тысячи долларов). Вечером того же дня на сайте магазина вся коллекция Деппа значилась распроданной. Всего было реализовано 780 экземпляров.В последние месяцы имя Деппа чаще появлялось в судебной хронике. Его расходы на тяжбу со своей экс-супругой, 36-летней актрисой Эмбер Херд оцениваются в миллионы долларов. Хотя Депп добился крупной финансовой компенсации, адвокаты Херд заявили, что их подзащитная не имеет достаточно средств, чтобы выплатить установленную сумму.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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джонни депп, сша
04:22 29.07.2022
 
СМИ выяснили, за сколько Джонни Депп продал свою коллекцию арт-принтов

Sky News: Джонни Депп продал коллекцию арт-принтов Friends & Heroes за три миллиона фунтов

© AP Photo / Matt DunhamДжонни Депп
Джонни Депп - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Джонни Депп . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Американский актер Джонни Депп продал созданную им коллекцию арт-принтов с изображением звезд Голливуда и рок-музыки за три миллиона фунтов стерлингов (3,6 миллиона долларов), сообщает телеканал Sky News.
Коллекция под названием Friends & Heroes ("Друзья и герои") включает себя портреты певца и поэта Боба Дилана, актрисы Элизабет Тейлор, актера Аль Пачино и гитариста рок-группы Rolling Stone Кита Ричардса.
В четверг утром Депп написал в соцсети Instagram*, что его работы поступили в продажу в интернет-магазине Castle Fine Art, владеющего сетью галерей в Великобритании. Стоимость набора из четырех принтов составляла 14 950 фунтов (18 тысяч долларов), отдельного принта – 3 950 фунтов (4,8 тысячи долларов). Вечером того же дня на сайте магазина вся коллекция Деппа значилась распроданной. Всего было реализовано 780 экземпляров.
В последние месяцы имя Деппа чаще появлялось в судебной хронике. Его расходы на тяжбу со своей экс-супругой, 36-летней актрисой Эмбер Херд оцениваются в миллионы долларов. Хотя Депп добился крупной финансовой компенсации, адвокаты Херд заявили, что их подзащитная не имеет достаточно средств, чтобы выплатить установленную сумму.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Актриса Эмбер Херд в зале суда округа Фэрфакс. 23 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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КультураДжонни ДеппСША
 
 
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