https://ria.ru/20220729/dannye-1806002443.html

"Почта России" подтвердила частичную утечку данных абонентов у подрядчика

"Почта России" подтвердила частичную утечку данных абонентов у подрядчика - РИА Новости, 29.07.2022

"Почта России" подтвердила частичную утечку данных абонентов у подрядчика

"Почта России" подтвердила частичную утечку данных пользователей у своего подрядчика, банковские данные клиентов не пострадали, сообщила компания РИА Новости. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T22:49

2022-07-29T22:49

2022-07-29T22:59

почта россии

технологии

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Почта России" подтвердила частичную утечку данных пользователей у своего подрядчика, банковские данные клиентов не пострадали, сообщила компания РИА Новости.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что в свободный доступ была выложена часть базы данных отправлений "Почты России".В компании также отметили, что у взломщиков нет доступа к другим записям. "Служба безопасности заблокировала доступ через скомпрометированный аккаунт и перепроверила уровень безопасности по всем возможным точкам доступа", - добавили в компании.

https://ria.ru/20220727/utechka-1805350129.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

почта россии, технологии