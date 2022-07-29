https://ria.ru/20220729/dannye-1806002443.html
"Почта России" подтвердила частичную утечку данных абонентов у подрядчика
"Почта России" подтвердила частичную утечку данных абонентов у подрядчика - РИА Новости, 29.07.2022
"Почта России" подтвердила частичную утечку данных абонентов у подрядчика
"Почта России" подтвердила частичную утечку данных пользователей у своего подрядчика, банковские данные клиентов не пострадали, сообщила компания РИА Новости. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T22:49
2022-07-29T22:49
2022-07-29T22:59
почта россии
технологии
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Почта России" подтвердила частичную утечку данных пользователей у своего подрядчика, банковские данные клиентов не пострадали, сообщила компания РИА Новости.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что в свободный доступ была выложена часть базы данных отправлений "Почты России".В компании также отметили, что у взломщиков нет доступа к другим записям. "Служба безопасности заблокировала доступ через скомпрометированный аккаунт и перепроверила уровень безопасности по всем возможным точкам доступа", - добавили в компании.
https://ria.ru/20220727/utechka-1805350129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
почта россии, технологии
22:49 29.07.2022 (обновлено: 22:59 29.07.2022)
"Почта России" подтвердила частичную утечку данных абонентов у подрядчика
"Почта России" подтвердила частичную утечку данных пользователей у своего подрядчика
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Почта России" подтвердила частичную утечку данных пользователей у своего подрядчика, банковские данные клиентов не пострадали, сообщила компания РИА Новости.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что в свободный доступ была выложена часть базы данных отправлений "Почты России
".
"В сети появилась информация о масштабной утечке данных пользователей Почты. Что на самом деле? Одна из учетных записей нашего подрядчика была скомпрометирована в результате хакерской атаки, фрагмент данных действительно попал в руки взломщиков. Ровно этот фрагмент данных сейчас выдают за "пробный" … Утечка не содержала банковских данных, безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает", - прокомментировали в компании.
В компании также отметили, что у взломщиков нет доступа к другим записям. "Служба безопасности заблокировала доступ через скомпрометированный аккаунт и перепроверила уровень безопасности по всем возможным точкам доступа", - добавили в компании.