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Шинный завод Continental в Калуге возобновит производство - РИА Новости, 29.07.2022
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Шинный завод Continental в Калуге возобновит производство
Шинный завод Continental в Калуге возобновит производство - РИА Новости, 29.07.2022
Шинный завод Continental в Калуге возобновит производство
Завод шин Continental в Калуге с 1 августа возобновляет производство в объеме, который нужен для потребностей авторынка, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T18:09
2022-07-29T18:32
экономика
калуга
россия
калужская область
санкции в отношении россии
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РЯЗАНЬ, 29 июл – РИА Новости. Завод шин Continental в Калуге с 1 августа возобновляет производство в объеме, который нужен для потребностей авторынка, сообщил губернатор Владислав Шапша.В марте в штаб-квартире Continental в Ганновере сообщали, что компания решила приостановить производство и деятельность в России. В апреле сообщалось о временном возобновлении производства на предприятии в Калуге из-за опасений "уголовно-правовых последствий" в случае неисполнения обязательств. При этом отмечалось, что уровень производства будет значительно ниже, чем до остановки деятельности."Завод "Континентал Калуга" 1 августа возобновляет работу! Предприятие выпускает широкий ассортимент автомобильных шин. Смогли перестроить логистические цепочки, найти новых поставщиков. И с понедельника возобновляют производство в объёме, позволяющем удовлетворить потребности авторынка", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
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экономика, калуга, россия, калужская область, санкции в отношении россии
18:09 29.07.2022 (обновлено: 18:32 29.07.2022)
 
Шинный завод Continental в Калуге возобновит производство

Шинный завод Continental в Калуге возобновит производство с 1 августа

© Фото : ContinentalЭкспериментальные шины Continental
Экспериментальные шины Continental - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : Continental
Экспериментальные шины Continental. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 29 июл – РИА Новости. Завод шин Continental в Калуге с 1 августа возобновляет производство в объеме, который нужен для потребностей авторынка, сообщил губернатор Владислав Шапша.
В марте в штаб-квартире Continental в Ганновере сообщали, что компания решила приостановить производство и деятельность в России. В апреле сообщалось о временном возобновлении производства на предприятии в Калуге из-за опасений "уголовно-правовых последствий" в случае неисполнения обязательств. При этом отмечалось, что уровень производства будет значительно ниже, чем до остановки деятельности.
"Завод "Континентал Калуга" 1 августа возобновляет работу! Предприятие выпускает широкий ассортимент автомобильных шин. Смогли перестроить логистические цепочки, найти новых поставщиков. И с понедельника возобновляют производство в объёме, позволяющем удовлетворить потребности авторынка", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
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