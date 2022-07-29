https://ria.ru/20220729/continental-1805949599.html

Шинный завод Continental в Калуге возобновит производство

Шинный завод Continental в Калуге возобновит производство - РИА Новости, 29.07.2022

Шинный завод Continental в Калуге возобновит производство

Завод шин Continental в Калуге с 1 августа возобновляет производство в объеме, который нужен для потребностей авторынка, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T18:09

2022-07-29T18:09

2022-07-29T18:32

экономика

калуга

россия

калужская область

санкции в отношении россии

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РЯЗАНЬ, 29 июл – РИА Новости. Завод шин Continental в Калуге с 1 августа возобновляет производство в объеме, который нужен для потребностей авторынка, сообщил губернатор Владислав Шапша.В марте в штаб-квартире Continental в Ганновере сообщали, что компания решила приостановить производство и деятельность в России. В апреле сообщалось о временном возобновлении производства на предприятии в Калуге из-за опасений "уголовно-правовых последствий" в случае неисполнения обязательств. При этом отмечалось, что уровень производства будет значительно ниже, чем до остановки деятельности."Завод "Континентал Калуга" 1 августа возобновляет работу! Предприятие выпускает широкий ассортимент автомобильных шин. Смогли перестроить логистические цепочки, найти новых поставщиков. И с понедельника возобновляют производство в объёме, позволяющем удовлетворить потребности авторынка", - написал Шапша в своем Telegram-канале.

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Кирилл Волков

экономика, калуга, россия, калужская область, санкции в отношении россии