https://ria.ru/20220729/chita-1805933374.html

В Чите заработала система оповещения об уровне воды в реке

В Чите заработала система оповещения об уровне воды в реке - РИА Новости, 29.07.2022

В Чите заработала система оповещения об уровне воды в реке

Система оповещения о ситуации с паводком заработала в Чите, гражданам сообщают информации об уровне воды и призывают соблюдать меры безопасности. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T17:28

2022-07-29T17:28

2022-07-29T17:28

происшествия

чита

читинский район

россия

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ЧИТА, 29 июл - РИА Новости. Система оповещения о ситуации с паводком заработала в Чите, гражданам сообщают информации об уровне воды и призывают соблюдать меры безопасности.Ранее главы администраций районов Читы призвали жителей подготовиться к эвакуации. В городе объявлен режим повышенной готовности, началась эвакуация маломобильных граждан. В Читинском районе подтоплены пять населенных пунктов, а также 15 дачных кооперативов. Уровень воды в реках поднимается со скоростью 20 сантиметров за два часа.Видео работы системы оповещения опубликовала администрация Читы в Telegram-канале."Внимание! Уважаемые граждане! Уровень воды в реке Чита достиг 330 сантиметров и продолжает повышаться. Соблюдайте меры безопасности", - объявляется по громкой связи в городе.

https://ria.ru/20220729/chita-1805781942.html

https://ria.ru/20220729/pavodok-1805921145.html

чита

читинский район

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, чита, читинский район, россия