https://ria.ru/20220729/chita-1805933374.html
В Чите заработала система оповещения об уровне воды в реке
В Чите заработала система оповещения об уровне воды в реке - РИА Новости, 29.07.2022
В Чите заработала система оповещения об уровне воды в реке
Система оповещения о ситуации с паводком заработала в Чите, гражданам сообщают информации об уровне воды и призывают соблюдать меры безопасности. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T17:28
2022-07-29T17:28
2022-07-29T17:28
происшествия
чита
читинский район
россия
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ЧИТА, 29 июл - РИА Новости. Система оповещения о ситуации с паводком заработала в Чите, гражданам сообщают информации об уровне воды и призывают соблюдать меры безопасности.Ранее главы администраций районов Читы призвали жителей подготовиться к эвакуации. В городе объявлен режим повышенной готовности, началась эвакуация маломобильных граждан. В Читинском районе подтоплены пять населенных пунктов, а также 15 дачных кооперативов. Уровень воды в реках поднимается со скоростью 20 сантиметров за два часа.Видео работы системы оповещения опубликовала администрация Читы в Telegram-канале."Внимание! Уважаемые граждане! Уровень воды в реке Чита достиг 330 сантиметров и продолжает повышаться. Соблюдайте меры безопасности", - объявляется по громкой связи в городе.
https://ria.ru/20220729/chita-1805781942.html
https://ria.ru/20220729/pavodok-1805921145.html
чита
читинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чита, читинский район, россия
В Чите заработала система оповещения об уровне воды в реке
В Чите заработала система оповещения об уровне воды в реке и ситуации с паводком