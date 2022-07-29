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В Чите заработала система оповещения об уровне воды в реке - РИА Новости, 29.07.2022
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В Чите заработала система оповещения об уровне воды в реке
В Чите заработала система оповещения об уровне воды в реке - РИА Новости, 29.07.2022
В Чите заработала система оповещения об уровне воды в реке
Система оповещения о ситуации с паводком заработала в Чите, гражданам сообщают информации об уровне воды и призывают соблюдать меры безопасности. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T17:28
2022-07-29T17:28
происшествия
чита
читинский район
россия
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ЧИТА, 29 июл - РИА Новости. Система оповещения о ситуации с паводком заработала в Чите, гражданам сообщают информации об уровне воды и призывают соблюдать меры безопасности.Ранее главы администраций районов Читы призвали жителей подготовиться к эвакуации. В городе объявлен режим повышенной готовности, началась эвакуация маломобильных граждан. В Читинском районе подтоплены пять населенных пунктов, а также 15 дачных кооперативов. Уровень воды в реках поднимается со скоростью 20 сантиметров за два часа.Видео работы системы оповещения опубликовала администрация Читы в Telegram-канале."Внимание! Уважаемые граждане! Уровень воды в реке Чита достиг 330 сантиметров и продолжает повышаться. Соблюдайте меры безопасности", - объявляется по громкой связи в городе.
https://ria.ru/20220729/chita-1805781942.html
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происшествия, чита, читинский район, россия
17:28 29.07.2022
 
В Чите заработала система оповещения об уровне воды в реке

В Чите заработала система оповещения об уровне воды в реке и ситуации с паводком

© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краюСпасатели Забайкальского края оказывают помощь жителям районов, пострадавших от паводка
Спасатели Забайкальского края оказывают помощь жителям районов, пострадавших от паводка - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
Спасатели Забайкальского края оказывают помощь жителям районов, пострадавших от паводка
Читать ria.ru в
ЧИТА, 29 июл - РИА Новости. Система оповещения о ситуации с паводком заработала в Чите, гражданам сообщают информации об уровне воды и призывают соблюдать меры безопасности.
Ранее главы администраций районов Читы призвали жителей подготовиться к эвакуации. В городе объявлен режим повышенной готовности, началась эвакуация маломобильных граждан. В Читинском районе подтоплены пять населенных пунктов, а также 15 дачных кооперативов. Уровень воды в реках поднимается со скоростью 20 сантиметров за два часа.
Сотрудники МЧС России работают в подтопленных дачных кооперативах под Читой - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
10:34
МЧС предупредило о риске эвакуации из-за роста уровня воды в реке Чита
Видео работы системы оповещения опубликовала администрация Читы в Telegram-канале.
"Внимание! Уважаемые граждане! Уровень воды в реке Чита достиг 330 сантиметров и продолжает повышаться. Соблюдайте меры безопасности", - объявляется по громкой связи в городе.
Сотрудники МЧС России работают в подтопленных дачных кооперативах под Читой - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
16:59
Метеорологи ожидают максимальный подъем уровня реки Чита в ночь на субботу
 
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