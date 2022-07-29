https://ria.ru/20220729/buryatiya-1805752403.html

В Бурятии сильным течением реки снесло автомобильный мост

В Бурятии сильным течением реки снесло автомобильный мост - РИА Новости, 29.07.2022

В Бурятии сильным течением реки снесло автомобильный мост

В Курумканском районе Бурятии из-за сильного течения снесло деревянный автомобильный мост, сообщает региональное агентство ГО и ЧС. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T06:39

2022-07-29T06:39

2022-07-29T06:39

происшествия

республика бурятия

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КРАСНОЯРСК, 29 июл - РИА Новости. В Курумканском районе Бурятии из-за сильного течения снесло деревянный автомобильный мост, сообщает региональное агентство ГО и ЧС.В ведомстве отметили, что мост поврежден сильным течением – в реке Баргузин произошло повышение уровня воды. При этом отрезанных населенных пунктов нет. Движение осуществляется по основной дороге.В агентстве сообщили, что уровень воды также повысился в реке Гарга Курумканского района. Для защиты придомовых участков работает трактор. Угрозы населенным пунктам нет. На трех участках дороги Улан-Удэ – Новый Уоян произошел перелив реки Алла через дорожное полотно. Кроме того, частично подмыта насыпь подъезда к мосту возле населенного пункта Алла. Проезд для транспорта не ограничен.

https://ria.ru/20220721/most-1803925031.html

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, республика бурятия