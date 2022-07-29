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В Бурятии сильным течением реки снесло автомобильный мост - РИА Новости, 29.07.2022
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В Бурятии сильным течением реки снесло автомобильный мост
В Бурятии сильным течением реки снесло автомобильный мост - РИА Новости, 29.07.2022
В Бурятии сильным течением реки снесло автомобильный мост
В Курумканском районе Бурятии из-за сильного течения снесло деревянный автомобильный мост, сообщает региональное агентство ГО и ЧС. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T06:39
2022-07-29T06:39
происшествия
республика бурятия
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КРАСНОЯРСК, 29 июл - РИА Новости. В Курумканском районе Бурятии из-за сильного течения снесло деревянный автомобильный мост, сообщает региональное агентство ГО и ЧС.В ведомстве отметили, что мост поврежден сильным течением – в реке Баргузин произошло повышение уровня воды. При этом отрезанных населенных пунктов нет. Движение осуществляется по основной дороге.В агентстве сообщили, что уровень воды также повысился в реке Гарга Курумканского района. Для защиты придомовых участков работает трактор. Угрозы населенным пунктам нет. На трех участках дороги Улан-Удэ – Новый Уоян произошел перелив реки Алла через дорожное полотно. Кроме того, частично подмыта насыпь подъезда к мосту возле населенного пункта Алла. Проезд для транспорта не ограничен.
https://ria.ru/20220721/most-1803925031.html
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происшествия, республика бурятия
06:39 29.07.2022
 
В Бурятии сильным течением реки снесло автомобильный мост

В Курумканском районе Бурятии из-за сильного течения снесло деревянный автомобильный мост

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРека, Бурятия
Река, Бурятия - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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КРАСНОЯРСК, 29 июл - РИА Новости. В Курумканском районе Бурятии из-за сильного течения снесло деревянный автомобильный мост, сообщает региональное агентство ГО и ЧС.
"В Курумканском районе произошло разрушение деревянного автомобильного моста через реку Баргузин между населенными пунктами Майский и Алла", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что мост поврежден сильным течением – в реке Баргузин произошло повышение уровня воды. При этом отрезанных населенных пунктов нет. Движение осуществляется по основной дороге.
В агентстве сообщили, что уровень воды также повысился в реке Гарга Курумканского района. Для защиты придомовых участков работает трактор. Угрозы населенным пунктам нет. На трех участках дороги Улан-Удэ – Новый Уоян произошел перелив реки Алла через дорожное полотно. Кроме того, частично подмыта насыпь подъезда к мосту возле населенного пункта Алла. Проезд для транспорта не ограничен.
На месте обрушения моста в Кировском районе Приморья - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 04:32
В Приморье обрушился мост
 
ПроисшествияРеспублика Бурятия
 
 
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