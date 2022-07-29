В Бурятии сильным течением реки снесло автомобильный мост
В Курумканском районе Бурятии из-за сильного течения снесло деревянный автомобильный мост
Река, Бурятия. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 29 июл - РИА Новости. В Курумканском районе Бурятии из-за сильного течения снесло деревянный автомобильный мост, сообщает региональное агентство ГО и ЧС.
"В Курумканском районе произошло разрушение деревянного автомобильного моста через реку Баргузин между населенными пунктами Майский и Алла", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что мост поврежден сильным течением – в реке Баргузин произошло повышение уровня воды. При этом отрезанных населенных пунктов нет. Движение осуществляется по основной дороге.
В агентстве сообщили, что уровень воды также повысился в реке Гарга Курумканского района. Для защиты придомовых участков работает трактор. Угрозы населенным пунктам нет. На трех участках дороги Улан-Удэ – Новый Уоян произошел перелив реки Алла через дорожное полотно. Кроме того, частично подмыта насыпь подъезда к мосту возле населенного пункта Алла. Проезд для транспорта не ограничен.
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