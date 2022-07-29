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Европа переживает эффект бумеранга из-за санкций, заявили в Венесуэле - РИА Новости, 29.07.2022
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Европа переживает эффект бумеранга из-за санкций, заявили в Венесуэле
Европа переживает эффект бумеранга из-за санкций, заявили в Венесуэле - РИА Новости, 29.07.2022
Европа переживает эффект бумеранга из-за санкций, заявили в Венесуэле
Европа переживает эффект бумеранга из-за введенных против России экономических и финансовых санкций, сообщил РИА Новости венесуэльский депутат Тони Боса. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T01:34
2022-07-29T01:37
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КАРАКАС, 29 июл - РИА Новости. Европа переживает эффект бумеранга из-за введенных против России экономических и финансовых санкций, сообщил РИА Новости венесуэльский депутат Тони Боса.Бумерангом является, по его мнению, и продовольственный кризис, в развязывании которого на Западе обвиняют Россию. Москва ранее категорически отвергала такие обвинения."То, что Европа ослабляет гайки... доказывает, что в ее блоке есть страны с различными интересами", - добавил Боса.Ранее агентство Рейтер сообщило, что ЕС внесет поправки в санкции в отношении РФ, чтобы разрешить частично разморозить средства подсанкционных российских банков для облегчения торговли продовольствием и удобрениями.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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россия, евросоюз, европа, в мире
01:34 29.07.2022 (обновлено: 01:37 29.07.2022)
 
Европа переживает эффект бумеранга из-за санкций, заявили в Венесуэле

Венесуэльский депутат Боса: Европа переживает эффект бумеранга из-за санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КАРАКАС, 29 июл - РИА Новости. Европа переживает эффект бумеранга из-за введенных против России экономических и финансовых санкций, сообщил РИА Новости венесуэльский депутат Тони Боса.
"Для них настал момент бумеранга из-за санкций, которые они ввели против России. Для Европы это большая социальная цена и политические издержки", - сказал он.
Бумерангом является, по его мнению, и продовольственный кризис, в развязывании которого на Западе обвиняют Россию. Москва ранее категорически отвергала такие обвинения.
"То, что Европа ослабляет гайки... доказывает, что в ее блоке есть страны с различными интересами", - добавил Боса.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что ЕС внесет поправки в санкции в отношении РФ, чтобы разрешить частично разморозить средства подсанкционных российских банков для облегчения торговли продовольствием и удобрениями.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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