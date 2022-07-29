11:49 29.07.2022 (обновлено: 12:22 29.07.2022)
Лавров пообещал скоро предложить удобную дату для разговора с Блинкеном
Лавров: Россия согласовывает дату переговоров с Блинкеном, вряд ли они будут сегодня
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 29 июл - РИА Новости. Россия согласовывает время контакта с госсекретарем США Энтони Блинкеном, скоро предложит удобную дату, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Относительно Тони Блинкена и его комментариев, да, мы впервые узнали об этом, когда находились в Африке, и он выступил по телевидению и сообщил, что собирается связываться со мной по телефону, где-то сутки прошли, прежде, чем мы официальный получили запрос. Мы сейчас согласовываем время такого контакта", - сказал Лавров. Он добавил, что контакт "должен состояться, когда я буду находиться в рабочем кабинете".
"Ясно, что сегодня это едва ли получится, но в последующие дни мы предложим американским коллегам удобную дату", - подчеркнул министр. Он отметил, что МИД не уполномочен обсуждать с госсекретарем США Энтони Блинкеном обмен американскими и российскими гражданами, но послушает, что скажет его американский коллега.
"Если речь об обмене заключенными, об обмене лицами, которые содержатся под стражей в России и в США, то мы уже комментировали от имени МИД, что эта тема рассматривалась более года назад на женевской встрече в июне 2021 между президентами (РФ Владимиром) Путиным и (США Джо) Байденом. Там они договорились уполномочить компетентных лиц заниматься этими вопросами. Министерство иностранных дел не из их числа. Но тем не менее, послушаю, что он может сказать", - сказал он на пресс-конференции.
"Что касается тематики, мы просили уточнить вопросы, которые они хотят обсудить... Насчёт украинского зерна тоже, наверное, было бы интересно услышать, как они собираются выполнять те обязательства, которые взяли на себя в контексте инициативы генерального секретаря ООН", - отметил министр иностранных дел.
Лавров подчеркнул, что именно американские санкции не позволяли России реализовывать те контракты, которые были подписаны, в силу ограничений на проход российских судов, взвинчивания ставок страхования российских морских перевозок, а также разрыва финансовых цепочек.
"Генеральный секретарь ООН взял на себя обязательство ликвидировать эти проблемы на пути решения, как они говорят, мирового экономического кризиса. Ну посмотрим", - сказал он.