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Лавров пообещал скоро предложить удобную дату для разговора с Блинкеном - РИА Новости, 29.07.2022
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Лавров пообещал скоро предложить удобную дату для разговора с Блинкеном
Лавров пообещал скоро предложить удобную дату для разговора с Блинкеном - РИА Новости, 29.07.2022
Лавров пообещал скоро предложить удобную дату для разговора с Блинкеном
Россия согласовывает время контакта с госсекретарем США Энтони Блинкеном, скоро предложит удобную дату, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T11:49
2022-07-29T12:22
сша
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
государственный департамент сша
сергей лавров
энтони блинкен
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ТАШКЕНТ, 29 июл - РИА Новости. Россия согласовывает время контакта с госсекретарем США Энтони Блинкеном, скоро предложит удобную дату, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров."Относительно Тони Блинкена и его комментариев, да, мы впервые узнали об этом, когда находились в Африке, и он выступил по телевидению и сообщил, что собирается связываться со мной по телефону, где-то сутки прошли, прежде, чем мы официальный получили запрос. Мы сейчас согласовываем время такого контакта", - сказал Лавров. Он добавил, что контакт "должен состояться, когда я буду находиться в рабочем кабинете"."Ясно, что сегодня это едва ли получится, но в последующие дни мы предложим американским коллегам удобную дату", - подчеркнул министр. Он отметил, что МИД не уполномочен обсуждать с госсекретарем США Энтони Блинкеном обмен американскими и российскими гражданами, но послушает, что скажет его американский коллега."Если речь об обмене заключенными, об обмене лицами, которые содержатся под стражей в России и в США, то мы уже комментировали от имени МИД, что эта тема рассматривалась более года назад на женевской встрече в июне 2021 между президентами (РФ Владимиром) Путиным и (США Джо) Байденом. Там они договорились уполномочить компетентных лиц заниматься этими вопросами. Министерство иностранных дел не из их числа. Но тем не менее, послушаю, что он может сказать", - сказал он на пресс-конференции.Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс заявил, что США запросили разговор Блинкена с Лавровым. Москва, по словам американской стороны, подтвердила получение запроса."Что касается тематики, мы просили уточнить вопросы, которые они хотят обсудить... Насчёт украинского зерна тоже, наверное, было бы интересно услышать, как они собираются выполнять те обязательства, которые взяли на себя в контексте инициативы генерального секретаря ООН", - отметил министр иностранных дел.Лавров подчеркнул, что именно американские санкции не позволяли России реализовывать те контракты, которые были подписаны, в силу ограничений на проход российских судов, взвинчивания ставок страхования российских морских перевозок, а также разрыва финансовых цепочек."Генеральный секретарь ООН взял на себя обязательство ликвидировать эти проблемы на пути решения, как они говорят, мирового экономического кризиса. Ну посмотрим", - сказал он.
https://ria.ru/20220721/amerika-1803991510.html
https://ria.ru/20220728/lavrov-1805728622.html
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сша, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), государственный департамент сша, сергей лавров, энтони блинкен
11:49 29.07.2022 (обновлено: 12:22 29.07.2022)
 
Лавров пообещал скоро предложить удобную дату для разговора с Блинкеном

Лавров: Россия согласовывает дату переговоров с Блинкеном, вряд ли они будут сегодня

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 29 июл - РИА Новости. Россия согласовывает время контакта с госсекретарем США Энтони Блинкеном, скоро предложит удобную дату, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Относительно Тони Блинкена и его комментариев, да, мы впервые узнали об этом, когда находились в Африке, и он выступил по телевидению и сообщил, что собирается связываться со мной по телефону, где-то сутки прошли, прежде, чем мы официальный получили запрос. Мы сейчас согласовываем время такого контакта", - сказал Лавров. Он добавил, что контакт "должен состояться, когда я буду находиться в рабочем кабинете".
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"Ясно, что сегодня это едва ли получится, но в последующие дни мы предложим американским коллегам удобную дату", - подчеркнул министр. Он отметил, что МИД не уполномочен обсуждать с госсекретарем США Энтони Блинкеном обмен американскими и российскими гражданами, но послушает, что скажет его американский коллега.
"Если речь об обмене заключенными, об обмене лицами, которые содержатся под стражей в России и в США, то мы уже комментировали от имени МИД, что эта тема рассматривалась более года назад на женевской встрече в июне 2021 между президентами (РФ Владимиром) Путиным и (США Джо) Байденом. Там они договорились уполномочить компетентных лиц заниматься этими вопросами. Министерство иностранных дел не из их числа. Но тем не менее, послушаю, что он может сказать", - сказал он на пресс-конференции.
Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс заявил, что США запросили разговор Блинкена с Лавровым. Москва, по словам американской стороны, подтвердила получение запроса.
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"Что касается тематики, мы просили уточнить вопросы, которые они хотят обсудить... Насчёт украинского зерна тоже, наверное, было бы интересно услышать, как они собираются выполнять те обязательства, которые взяли на себя в контексте инициативы генерального секретаря ООН", - отметил министр иностранных дел.
Лавров подчеркнул, что именно американские санкции не позволяли России реализовывать те контракты, которые были подписаны, в силу ограничений на проход российских судов, взвинчивания ставок страхования российских морских перевозок, а также разрыва финансовых цепочек.
"Генеральный секретарь ООН взял на себя обязательство ликвидировать эти проблемы на пути решения, как они говорят, мирового экономического кризиса. Ну посмотрим", - сказал он.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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СШАВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Государственный департамент СШАСергей ЛавровЭнтони Блинкен
 
 
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