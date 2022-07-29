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Германия поставит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber - РИА Новости, 29.07.2022
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Германия поставит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber
Германия поставит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber - РИА Новости, 29.07.2022
Германия поставит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber
Германия передаст Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber, сообщает министерство обороны ФРГ в пятницу. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T19:58
2022-07-29T19:58
в мире
кристина ламбрехт
украина
германия
минобороны германии
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БЕРЛИН, 29 июл - РИА Новости. Германия передаст Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber, сообщает министерство обороны ФРГ в пятницу."Украина получит от бундесвера дополнительную всеобъемлющую помощь. Такое решение приняла министр обороны Кристине Ламбрехт. Киев получит 16 танковых мостоукладчиков типа Biber", - говорится в сообщении ведомства.Шесть мостоукладчиков будут поставлены уже в этом году, остальные в следующем. Планируется также, что украинские солдаты пройдут обучение эксплуатации машин.Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт ранее заявляла, что в бундесвере осталось лишь немного того, что можно было бы передать Украине в рамках военной помощи. СМИ писали, что некоторые страны Восточной Европы обвиняют Германию в том, что она недостаточно эффективно поддерживает Украину в вопросе поставок оружия и не выполняет должным образом свои обязательства в рамках соглашений о восполнении запасов стран, передающих свое оружие Киеву.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220729/gaubitsa-1805971468.html
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в мире, кристина ламбрехт, украина, германия, минобороны германии
19:58 29.07.2022
 
Германия поставит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber

Минобороны Германии заявило, что передаст Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber

© AFP 2022 / Patrik Stollarz Немецкий танковый мостоукладчик Biber
Немецкий танковый мостоукладчик Biber - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AFP 2022 / Patrik Stollarz
Немецкий танковый мостоукладчик Biber . Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 июл - РИА Новости. Германия передаст Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber, сообщает министерство обороны ФРГ в пятницу.
"Украина получит от бундесвера дополнительную всеобъемлющую помощь. Такое решение приняла министр обороны Кристине Ламбрехт. Киев получит 16 танковых мостоукладчиков типа Biber", - говорится в сообщении ведомства.
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Шесть мостоукладчиков будут поставлены уже в этом году, остальные в следующем. Планируется также, что украинские солдаты пройдут обучение эксплуатации машин.
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт ранее заявляла, что в бундесвере осталось лишь немного того, что можно было бы передать Украине в рамках военной помощи. СМИ писали, что некоторые страны Восточной Европы обвиняют Германию в том, что она недостаточно эффективно поддерживает Украину в вопросе поставок оружия и не выполняет должным образом свои обязательства в рамках соглашений о восполнении запасов стран, передающих свое оружие Киеву.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреКристина ЛамбрехтУкраинаГерманияМинобороны Германии
 
 
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