https://ria.ru/20220729/biber-1805979024.html

Германия поставит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber

Германия поставит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber - РИА Новости, 29.07.2022

Германия поставит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber

Германия передаст Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber, сообщает министерство обороны ФРГ в пятницу. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T19:58

2022-07-29T19:58

2022-07-29T19:58

в мире

кристина ламбрехт

украина

германия

минобороны германии

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БЕРЛИН, 29 июл - РИА Новости. Германия передаст Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber, сообщает министерство обороны ФРГ в пятницу."Украина получит от бундесвера дополнительную всеобъемлющую помощь. Такое решение приняла министр обороны Кристине Ламбрехт. Киев получит 16 танковых мостоукладчиков типа Biber", - говорится в сообщении ведомства.Шесть мостоукладчиков будут поставлены уже в этом году, остальные в следующем. Планируется также, что украинские солдаты пройдут обучение эксплуатации машин.Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт ранее заявляла, что в бундесвере осталось лишь немного того, что можно было бы передать Украине в рамках военной помощи. СМИ писали, что некоторые страны Восточной Европы обвиняют Германию в том, что она недостаточно эффективно поддерживает Украину в вопросе поставок оружия и не выполняет должным образом свои обязательства в рамках соглашений о восполнении запасов стран, передающих свое оружие Киеву.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220729/gaubitsa-1805971468.html

https://ria.ru/20220728/oruzhie-1805539973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, кристина ламбрехт, украина, германия, минобороны германии