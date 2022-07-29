Белый дом не ответил, готов ли Байден назвать Россию "спонсором терроризма"
Белый дом не ответил, согласен ли Байден с призывом признать Россию "спонсором терроризма"
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме, посвященной мерам по борьбе с инфляцией в США
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме, посвященной мерам по борьбе с инфляцией в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Администрация США присматривается к призывам законодателей признать Россию "спонсором терроризма", сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, не ответив, поддерживает ли эти призывы президент Джо Байден.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле крайне негативно оценивают последствия для отношений с Вашингтоном в случае признания РФ конгрессом США "спонсором терроризма". Как говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Москве считают заявления из Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма "пропагандистским ходом", РФ не оставит такие меры без ответа.
"Здесь требуется решение госдепа о соответствующем определении по специальным критериям. Мы присматриваемся к этому на протяжении времени вместе с рядом других предложений", - сказала Жан-Пьер на брифинге в Белом доме.
Она не ответила на вопрос, поддерживает ли предложение законодателей Байден.
Как сообщалось ранее, на рассмотрение палаты представителей предложен законопроект о признании России государством-спонсором терроризма. Американский сенат ранее принял резолюцию, призывающую госдепартамент определить такой статус в отношении РФ из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Резолюция является скорее символическим документом, поскольку не имеет законодательной силы. С призывом внести Россию в данный список ранее к Вашингтону обращался и официальный Киев.
Комментируя эту резолюцию, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил ранее, что Вашингтон проверяет действия РФ на Украине на соответствие критериям "государства-спонсора терроризма". При этом США считают, что Москва "и так несет все издержки", связанные с этим статусом. Блинкен признал, что включение РФ в данный список мало что изменит для нее в практическом плане.