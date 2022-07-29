https://ria.ru/20220729/bayden-1806007414.html

Белый дом не ответил, готов ли Байден назвать Россию "спонсором терроризма"

Белый дом не ответил, готов ли Байден назвать Россию "спонсором терроризма" - РИА Новости, 29.07.2022

Белый дом не ответил, готов ли Байден назвать Россию "спонсором терроризма"

Администрация США присматривается к призывам законодателей признать Россию "спонсором терроризма", сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, не... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T23:45

2022-07-29T23:45

2022-07-29T23:45

в мире

здоровье - общество

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

мария захарова

энтони блинкен

сша

вашингтон (штат)

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Администрация США присматривается к призывам законодателей признать Россию "спонсором терроризма", сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, не ответив, поддерживает ли эти призывы президент Джо Байден.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле крайне негативно оценивают последствия для отношений с Вашингтоном в случае признания РФ конгрессом США "спонсором терроризма". Как говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Москве считают заявления из Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма "пропагандистским ходом", РФ не оставит такие меры без ответа.Она не ответила на вопрос, поддерживает ли предложение законодателей Байден.Как сообщалось ранее, на рассмотрение палаты представителей предложен законопроект о признании России государством-спонсором терроризма. Американский сенат ранее принял резолюцию, призывающую госдепартамент определить такой статус в отношении РФ из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Резолюция является скорее символическим документом, поскольку не имеет законодательной силы. С призывом внести Россию в данный список ранее к Вашингтону обращался и официальный Киев.Комментируя эту резолюцию, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил ранее, что Вашингтон проверяет действия РФ на Украине на соответствие критериям "государства-спонсора терроризма". При этом США считают, что Москва "и так несет все издержки", связанные с этим статусом. Блинкен признал, что включение РФ в данный список мало что изменит для нее в практическом плане.

https://ria.ru/20220729/razgovor-1806002291.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, дмитрий песков (спецпредставитель президента), мария захарова, энтони блинкен, сша, вашингтон (штат), конгресс сша, россия