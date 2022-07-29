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Белый дом не ответил, готов ли Байден назвать Россию "спонсором терроризма" - РИА Новости, 29.07.2022
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Белый дом не ответил, готов ли Байден назвать Россию "спонсором терроризма"
Белый дом не ответил, готов ли Байден назвать Россию "спонсором терроризма" - РИА Новости, 29.07.2022
Белый дом не ответил, готов ли Байден назвать Россию "спонсором терроризма"
Администрация США присматривается к призывам законодателей признать Россию "спонсором терроризма", сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, не... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T23:45
2022-07-29T23:45
в мире
здоровье - общество
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
мария захарова
энтони блинкен
сша
вашингтон (штат)
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Администрация США присматривается к призывам законодателей признать Россию "спонсором терроризма", сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, не ответив, поддерживает ли эти призывы президент Джо Байден.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле крайне негативно оценивают последствия для отношений с Вашингтоном в случае признания РФ конгрессом США "спонсором терроризма". Как говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Москве считают заявления из Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма "пропагандистским ходом", РФ не оставит такие меры без ответа.Она не ответила на вопрос, поддерживает ли предложение законодателей Байден.Как сообщалось ранее, на рассмотрение палаты представителей предложен законопроект о признании России государством-спонсором терроризма. Американский сенат ранее принял резолюцию, призывающую госдепартамент определить такой статус в отношении РФ из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Резолюция является скорее символическим документом, поскольку не имеет законодательной силы. С призывом внести Россию в данный список ранее к Вашингтону обращался и официальный Киев.Комментируя эту резолюцию, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил ранее, что Вашингтон проверяет действия РФ на Украине на соответствие критериям "государства-спонсора терроризма". При этом США считают, что Москва "и так несет все издержки", связанные с этим статусом. Блинкен признал, что включение РФ в данный список мало что изменит для нее в практическом плане.
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в мире, здоровье - общество, дмитрий песков (спецпредставитель президента), мария захарова, энтони блинкен, сша, вашингтон (штат), конгресс сша, россия
23:45 29.07.2022
 
Белый дом не ответил, готов ли Байден назвать Россию "спонсором терроризма"

Белый дом не ответил, согласен ли Байден с призывом признать Россию "спонсором терроризма"

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме, посвященной мерам по борьбе с инфляцией в США
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме, посвященной мерам по борьбе с инфляцией в США - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме, посвященной мерам по борьбе с инфляцией в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Администрация США присматривается к призывам законодателей признать Россию "спонсором терроризма", сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, не ответив, поддерживает ли эти призывы президент Джо Байден.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле крайне негативно оценивают последствия для отношений с Вашингтоном в случае признания РФ конгрессом США "спонсором терроризма". Как говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Москве считают заявления из Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма "пропагандистским ходом", РФ не оставит такие меры без ответа.
"Здесь требуется решение госдепа о соответствующем определении по специальным критериям. Мы присматриваемся к этому на протяжении времени вместе с рядом других предложений", - сказала Жан-Пьер на брифинге в Белом доме.
Она не ответила на вопрос, поддерживает ли предложение законодателей Байден.
Как сообщалось ранее, на рассмотрение палаты представителей предложен законопроект о признании России государством-спонсором терроризма. Американский сенат ранее принял резолюцию, призывающую госдепартамент определить такой статус в отношении РФ из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Резолюция является скорее символическим документом, поскольку не имеет законодательной силы. С призывом внести Россию в данный список ранее к Вашингтону обращался и официальный Киев.
Комментируя эту резолюцию, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил ранее, что Вашингтон проверяет действия РФ на Украине на соответствие критериям "государства-спонсора терроризма". При этом США считают, что Москва "и так несет все издержки", связанные с этим статусом. Блинкен признал, что включение РФ в данный список мало что изменит для нее в практическом плане.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
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