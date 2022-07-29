https://ria.ru/20220729/bayden-1805998656.html
Байден планирует переизбраться в 2024 году, заявили в Белом доме
Байден планирует переизбраться в 2024 году, заявили в Белом доме - РИА Новости, 29.07.2022
Байден планирует переизбраться в 2024 году, заявили в Белом доме
Президент США Джо Байден на фоне снижающихся рейтингов и второго квартала падения ВВП планирует переизбраться в 2024 году, сообщила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T22:12
2022-07-29T22:12
2022-07-29T22:12
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден на фоне снижающихся рейтингов и второго квартала падения ВВП планирует переизбраться в 2024 году, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Президент намерен участвовать в выборах в 2024 году. Мы далеки от этого, поэтому я не буду говорить о частностях, а также опросах общественного мнения, потому что я по эту сторону трибуны", - сказала она на брифинге в Белом доме.ВВП в США снижается второй квартал подряд, в администрации при этом предпочитают не называть ситуацию в экономике рецессией. Один из соцопросов в середине июля показал, что деятельность Байдена не одобряют в большинстве штатов.
https://ria.ru/20220729/bayden-1805751334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, сша
Байден планирует переизбраться в 2024 году, заявили в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома: Байден планирует переизбраться на пост президента в 2024 году