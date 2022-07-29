https://ria.ru/20220729/bayden-1805998656.html

Байден планирует переизбраться в 2024 году, заявили в Белом доме

Байден планирует переизбраться в 2024 году, заявили в Белом доме - РИА Новости, 29.07.2022

Байден планирует переизбраться в 2024 году, заявили в Белом доме

Президент США Джо Байден на фоне снижающихся рейтингов и второго квартала падения ВВП планирует переизбраться в 2024 году, сообщила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T22:12

2022-07-29T22:12

2022-07-29T22:12

в мире

цены на нефть

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799363169_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_14b21efde8bfff179e4c8180ce63b9ac.jpg

ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден на фоне снижающихся рейтингов и второго квартала падения ВВП планирует переизбраться в 2024 году, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Президент намерен участвовать в выборах в 2024 году. Мы далеки от этого, поэтому я не буду говорить о частностях, а также опросах общественного мнения, потому что я по эту сторону трибуны", - сказала она на брифинге в Белом доме.ВВП в США снижается второй квартал подряд, в администрации при этом предпочитают не называть ситуацию в экономике рецессией. Один из соцопросов в середине июля показал, что деятельность Байдена не одобряют в большинстве штатов.

https://ria.ru/20220729/bayden-1805751334.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, сша