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Байден планирует переизбраться в 2024 году, заявили в Белом доме - РИА Новости, 29.07.2022
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Байден планирует переизбраться в 2024 году, заявили в Белом доме
Байден планирует переизбраться в 2024 году, заявили в Белом доме - РИА Новости, 29.07.2022
Байден планирует переизбраться в 2024 году, заявили в Белом доме
Президент США Джо Байден на фоне снижающихся рейтингов и второго квартала падения ВВП планирует переизбраться в 2024 году, сообщила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T22:12
2022-07-29T22:12
в мире
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден на фоне снижающихся рейтингов и второго квартала падения ВВП планирует переизбраться в 2024 году, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Президент намерен участвовать в выборах в 2024 году. Мы далеки от этого, поэтому я не буду говорить о частностях, а также опросах общественного мнения, потому что я по эту сторону трибуны", - сказала она на брифинге в Белом доме.ВВП в США снижается второй квартал подряд, в администрации при этом предпочитают не называть ситуацию в экономике рецессией. Один из соцопросов в середине июля показал, что деятельность Байдена не одобряют в большинстве штатов.
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в мире, цены на нефть, сша
22:12 29.07.2022
 
Байден планирует переизбраться в 2024 году, заявили в Белом доме

Пресс-секретарь Белого дома: Байден планирует переизбраться на пост президента в 2024 году

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден на фоне снижающихся рейтингов и второго квартала падения ВВП планирует переизбраться в 2024 году, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Президент намерен участвовать в выборах в 2024 году. Мы далеки от этого, поэтому я не буду говорить о частностях, а также опросах общественного мнения, потому что я по эту сторону трибуны", - сказала она на брифинге в Белом доме.
ВВП в США снижается второй квартал подряд, в администрации при этом предпочитают не называть ситуацию в экономике рецессией. Один из соцопросов в середине июля показал, что деятельность Байдена не одобряют в большинстве штатов.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
Вчера, 06:18
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