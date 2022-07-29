https://ria.ru/20220729/bayden-1805751334.html

"Клоун": американцев взбесили слова Байдена о рецессии в США

"Клоун": американцев взбесили слова Байдена о рецессии в США - РИА Новости, 29.07.2022

"Клоун": американцев взбесили слова Байдена о рецессии в США

Зрители американского телеканала CNBC отреагировали на заявления президента Джо Байдена о состоянии экономики США и о возможном наступлении рецессии. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T06:18

2022-07-29T06:18

2022-07-29T11:22

в мире

сша

министерство торговли сша

джо байден

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Зрители американского телеканала CNBC отреагировали на заявления президента Джо Байдена о состоянии экономики США и о возможном наступлении рецессии.Ранее Байден заявил, что текущее состояние экономики страны не говорит о рецессии. При этом в четверг бюро экономического анализа Министерства торговли США выпустило пресс-релиз, согласно которому ВВП страны во втором квартале 2022-го снизился на 0,9 процента в пересчете на год. Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6 процента в пересчете на год в первом квартале), что технически свидетельствует о наступлении рецессии.Сюжет, посвященный выступлению Байдена, вызвал активный отклик читателей в комментариях."Не имеет значения, звучит ли это для него как рецессия или нет. Это рецессия", — написал пользователь Rob Base."Байден: "Не волнуйтесь, если будет рецессия, я просто изменю определение!"" — сыронизировала Rachel Black."Рецессия: снижение ВВП страны два квартала подряд", — напомнил Be Nice."Да, мы переживаем рецессию, ты, клоун. "Партия велела тебе не верить своим глазам и ушам. И это ее окончательный, самый важный приказ". Джордж Оруэлл, "1984", — заявил K D."Он был прав в одном, когда сказал: "Мы не находимся в рецессии". Верно, Брэндон (прозвище Байдена. — Прим. ред.), мы в состоянии депрессии!" — возмутился Mitzi Partin-Swift."Спасибо избирателям, которые выбрали Байдена на должность, и 31 проценту избирателей, которые по-прежнему одобряют деятельность Байдена", — добавил Rang B.В американских СМИ указывают на прошлые заявления представителей нынешней администрации в Вашингтоне, которые признавали, что два квартала снижения ВВП — это рецессия. Республиканцы из палаты представителей США после публикации данных о снижении ВВП страны второй квартал подряд заговорили о рецессии в экономике.

https://ria.ru/20220728/ssha-1805687324.html

https://ria.ru/20220728/banan-1805620726.html

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в мире, сша, министерство торговли сша, джо байден