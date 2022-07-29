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В Челябинске ребенок едва не утонул в бассейне - РИА Новости, 29.07.2022
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Туризм
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В Челябинске ребенок едва не утонул в бассейне
В Челябинске ребенок едва не утонул в бассейне - РИА Новости, 29.07.2022
В Челябинске ребенок едва не утонул в бассейне
Пятилетний мальчик едва не утонул в бассейне сауны в Челябинске, где отдыхал с родителями, полиция составила административный протокол, все обстоятельства... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:14
2022-07-29T14:21
происшествия
челябинск
туризм
новости - туризм
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 июл – РИА Новости. Пятилетний мальчик едва не утонул в бассейне сауны в Челябинске, где отдыхал с родителями, полиция составила административный протокол, все обстоятельства выясняются, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе ГУМВД России по региону.По данным источника в правоохранительных органах региона, 28 июля вечером в Челябинске семья отдыхала с пятилетним ребенком и знакомым мужчиной в сауне в переулке Минеральный. В какой-то момент взрослые отвлеклись, оставив на несколько минут ребенка одного у бассейна, позже они обнаружили мальчика в воде без спасательного жилета. Отец ребенка вытащил его из воды, администрация сауны вызвала скорую помощь. До прибытия медиков мальчику оказали первую помощь, его госпитализировали, сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии."Полиция в настоящее время в отношении родителей составила административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", - рассказали в пресс-службе регионального ГУМВД России.Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, уточнили в ведомстве.В пресс-центре прокуратуры региона РИА Новости сообщили, что ведомство контролирует ход и результаты проверки органов внутренних дел.
https://ria.ru/20220704/basseyn-1800170762.html
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происшествия, челябинск, новости - туризм
14:14 29.07.2022 (обновлено: 14:21 29.07.2022)
 
В Челябинске ребенок едва не утонул в бассейне

Пятилетний мальчик едва не утонул в бассейне сауны в Челябинске, где отдыхал с родителями

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 июл – РИА Новости. Пятилетний мальчик едва не утонул в бассейне сауны в Челябинске, где отдыхал с родителями, полиция составила административный протокол, все обстоятельства выясняются, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе ГУМВД России по региону.
По данным источника в правоохранительных органах региона, 28 июля вечером в Челябинске семья отдыхала с пятилетним ребенком и знакомым мужчиной в сауне в переулке Минеральный. В какой-то момент взрослые отвлеклись, оставив на несколько минут ребенка одного у бассейна, позже они обнаружили мальчика в воде без спасательного жилета. Отец ребенка вытащил его из воды, администрация сауны вызвала скорую помощь. До прибытия медиков мальчику оказали первую помощь, его госпитализировали, сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии.
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"Полиция в настоящее время в отношении родителей составила административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", - рассказали в пресс-службе регионального ГУМВД России.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, уточнили в ведомстве.
В пресс-центре прокуратуры региона РИА Новости сообщили, что ведомство контролирует ход и результаты проверки органов внутренних дел.
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