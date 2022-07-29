https://ria.ru/20220729/azov-1805973715.html

Основатель "Азова" объявил охоту на причастных к обстрелу СИЗО в Еленовке

Основатель "Азова" объявил охоту на причастных к обстрелу СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 29.07.2022

Основатель "Азова" объявил охоту на причастных к обстрелу СИЗО в Еленовке

Основатель полка "Азов", против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела, Андрей Билецкий "объявил охоту на каждого причастного" к обстрелу СИЗО в... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T19:34

2022-07-29T19:34

2022-07-29T23:30

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Основатель полка "Азов", против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела, Андрей Билецкий "объявил охоту на каждого причастного" к обстрелу СИЗО в Еленовке, где от удара ВСУ войск погибли пленные украинские боевики. Его слова приводит Telegram-канал украинского агентства УНИАН.Билецкий утверждает, что россияне якобы убили часть пленных боевиков. С такой же версией выступило и минобороны Украины, которое заявило, что "непричастно к обстрелу СИЗО". При этом на месте атаки были обнаружены многочисленные обломки американской ракеты HIMARS, которые используют украинские войска. Их снял на видео корреспондент РИА Новости, эту информацию также подтвердил заместитель главы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Ранее минобороны России сообщило, что в результате удара Киева из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 40 и ранены 75 украинских военнопленных. После этого штаб обороны ДНР сообщил, что число погибших при ударе по колонии возросло до 53.В пятницу штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что Киев целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен группировке войск Донецкой Народной Республики"Ранее британский наемник Эйден Аслин, приговоренный к смертной казни в ДНР, также рассказывал, что украинские войска обстреливают исправительное учреждение, в котором он содержится.

https://ria.ru/20220729/obstrel-1805898146.html

https://ria.ru/20220729/elenovka-1805843934.html

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в мире, андрей билецкий, эдуард басурин, донецкая народная республика, киев, донбасс