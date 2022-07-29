Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, куда можно недорого слетать на отдых в августе - РИА Новости, 29.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220729/avianapravleniya-1805557962.html
Эксперты рассказали, куда можно недорого слетать на отдых в августе
Эксперты рассказали, куда можно недорого слетать на отдых в августе - РИА Новости, 29.07.2022
Эксперты рассказали, куда можно недорого слетать на отдых в августе
Аналитики составили список самых бюджетных авианаправлений по России в августе, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T05:36
2022-07-29T05:36
туризм
новости - туризм
москва
санкт-петербург
отдых
авиабилеты
туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148211/15/1482111521_0:283:5424:3334_1920x0_80_0_0_07780dfcdd42e58f06b12eae0656e952.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Аналитики составили список самых бюджетных авианаправлений по России в августе, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.Уложиться в 7500 рублей за перелет туда-обратно можно на маршрутах из Москвы в Санкт-Петербург, Череповец, Саратов, Уфу, Самару, Нижнекамск, Казань, Волгоград, Чебоксары и Екатеринбург, отмечается в результатах исследования.Дешевле всего — в 4220 рублей — обойдется путешествие в северную столицу, а самым дорогим станет полет в Екатеринбург — 7380.Организовать бюджетную поездку — с чеком до 10 тысяч рублей в обе стороны — можно и из Санкт-Петербурга. Самые недорогие авиабилеты — в Москву (4144 рубля), Мурманск (7383) и Архангельск (7342). Чуть дороже выйдет поездка в Калугу, Нижний Новгород, Апатиты, Калининград, Череповец, Казань, Иваново.
https://ria.ru/20220726/strakhovanie-1804954000.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148211/15/1482111521_302:0:5123:3616_1920x0_80_0_0_356e401436ff5cb7f11cb0bccf0449af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, москва, санкт-петербург, отдых, авиабилеты, туризм, туристы, цены, туту.ру, куда поехать, куда можно лететь
05:36 29.07.2022
 
Эксперты рассказали, куда можно недорого слетать на отдых в августе

Аналитики Туту.ру составили список самых бюджетных авианаправлений в августе

© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Fotolia / Artur Marciniec
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Аналитики составили список самых бюджетных авианаправлений по России в августе, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.
Уложиться в 7500 рублей за перелет туда-обратно можно на маршрутах из Москвы в Санкт-Петербург, Череповец, Саратов, Уфу, Самару, Нижнекамск, Казань, Волгоград, Чебоксары и Екатеринбург, отмечается в результатах исследования.
Дешевле всего — в 4220 рублей — обойдется путешествие в северную столицу, а самым дорогим станет полет в Екатеринбург — 7380.
Организовать бюджетную поездку — с чеком до 10 тысяч рублей в обе стороны — можно и из Санкт-Петербурга. Самые недорогие авиабилеты — в Москву (4144 рубля), Мурманск (7383) и Архангельск (7342). Чуть дороже выйдет поездка в Калугу, Нижний Новгород, Апатиты, Калининград, Череповец, Казань, Иваново.
Багаж в аэропорту - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 10:47Туризм
Эксперт рассказал о страховке при утере багажа
 
ТуризмНовости - ТуризмМоскваСанкт-ПетербургОтдыхАвиабилетыТуризмтуристыЦеныТуту.рукуда поехатькуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала