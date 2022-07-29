https://ria.ru/20220729/avianapravleniya-1805557962.html

Эксперты рассказали, куда можно недорого слетать на отдых в августе

Эксперты рассказали, куда можно недорого слетать на отдых в августе - РИА Новости, 29.07.2022

Эксперты рассказали, куда можно недорого слетать на отдых в августе

Аналитики составили список самых бюджетных авианаправлений по России в августе, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T05:36

2022-07-29T05:36

2022-07-29T05:36

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Аналитики составили список самых бюджетных авианаправлений по России в августе, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.Уложиться в 7500 рублей за перелет туда-обратно можно на маршрутах из Москвы в Санкт-Петербург, Череповец, Саратов, Уфу, Самару, Нижнекамск, Казань, Волгоград, Чебоксары и Екатеринбург, отмечается в результатах исследования.Дешевле всего — в 4220 рублей — обойдется путешествие в северную столицу, а самым дорогим станет полет в Екатеринбург — 7380.Организовать бюджетную поездку — с чеком до 10 тысяч рублей в обе стороны — можно и из Санкт-Петербурга. Самые недорогие авиабилеты — в Москву (4144 рубля), Мурманск (7383) и Архангельск (7342). Чуть дороже выйдет поездка в Калугу, Нижний Новгород, Апатиты, Калининград, Череповец, Казань, Иваново.

https://ria.ru/20220726/strakhovanie-1804954000.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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