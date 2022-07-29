https://ria.ru/20220729/avdeevka-1805828402.html

Пушилин сообщил об "определенных успехах" на авдеевском направлении

Пушилин сообщил об "определенных успехах" на авдеевском направлении - РИА Новости, 29.07.2022

Пушилин сообщил об "определенных успехах" на авдеевском направлении

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что подразделения ДНР добились определенных успехов на авдеевском направлении. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T12:42

2022-07-29T12:42

2022-07-29T12:42

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что подразделения ДНР добились определенных успехов на авдеевском направлении."Я могу сказать только общими фразами, что наши подразделения добились уже определенных успехов на авдеевском направлении", - сказал он в эфире Первого канала.Глава республики добавил, что "ситуация будет развиваться, наверное, по той траектории, которая была обозначена военным командованием".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр