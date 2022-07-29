https://ria.ru/20220729/avdeevka-1805828402.html
Пушилин сообщил об "определенных успехах" на авдеевском направлении
Пушилин сообщил об "определенных успехах" на авдеевском направлении - РИА Новости, 29.07.2022
Пушилин сообщил об "определенных успехах" на авдеевском направлении
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что подразделения ДНР добились определенных успехов на авдеевском направлении. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:42
2022-07-29T12:42
2022-07-29T12:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792835210_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_b8369f656d9f86ca757f6205cf1272b5.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что подразделения ДНР добились определенных успехов на авдеевском направлении."Я могу сказать только общими фразами, что наши подразделения добились уже определенных успехов на авдеевском направлении", - сказал он в эфире Первого канала.Глава республики добавил, что "ситуация будет развиваться, наверное, по той траектории, которая была обозначена военным командованием".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792835210_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_37d5582dd494585e5cf6ec5a7dc0328d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Пушилин сообщил об "определенных успехах" на авдеевском направлении
Пушилин сообщил об "определенных успехах" подразделений ДНР на авдеевском направлении