02:58 29.07.2022 (обновлено: 09:14 29.07.2022)
Министры обороны стран Америки не стали "резко осуждать" события на Украине
Аргентина, Бразилия и Мексика не поддержали позицию стран Америки по ситуации на Украине
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МЕХИКО, 29 июл — РИА Новости. Участники Конференции министров обороны стран Америки опубликовали совместную декларацию, в которой большинство — 13 из 21 — отказались от резкого осуждения действий России на Украине, а Аргентина, Бразилия и Мексика и вовсе сделали оговорку, что это не может быть предметом обсуждения форума.
"Конфликты по всему миру, такие как вторжение на Украину и акты насилия, осуществляемые вооруженными группами, терроризирующими население Гаити, не являются законными средствами разрешения споров, поэтому государства — члены Конференции министров обороны стран Америки надеются на скорейшее мирное решение", — говорится в итоговой декларации участников конференции 21 страны континента, которая проходит в Бразилиа.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.