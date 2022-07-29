https://ria.ru/20220729/amerika-1805744465.html

Министры обороны стран Америки не стали "резко осуждать" события на Украине

Министры обороны стран Америки не стали "резко осуждать" события на Украине - РИА Новости, 29.07.2022

Министры обороны стран Америки не стали "резко осуждать" события на Украине

Участники Конференции министров обороны стран Америки опубликовали совместную декларацию, в которой большинство — 13 из 21 — отказались от резкого осуждения... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T02:58

2022-07-29T02:58

2022-07-29T09:14

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МЕХИКО, 29 июл — РИА Новости. Участники Конференции министров обороны стран Америки опубликовали совместную декларацию, в которой большинство — 13 из 21 — отказались от резкого осуждения действий России на Украине, а Аргентина, Бразилия и Мексика и вовсе сделали оговорку, что это не может быть предметом обсуждения форума.Три страны-участницы — Аргентина, Бразилия и Мексика — сделали оговорку, что этот вопрос в принципе относится к сфере компетенций Организации Объединенных Наций и не может быть предметом обсуждения форума.При этом восемь министров обороны, представляющих Канаду, Колумбию, Эквадор, США, Гватемалу, Гаити, Парагвай и Доминиканскую Республику, настояли на включении сноски, в которой отдельно заявили "о своем резком неодобрении" событий на Украине.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, америка