11:54 29.07.2022 (обновлено: 14:02 29.07.2022)
Лавров осудил высказывания Макрона об Африке
Лавров назвал высказывания Макрона о развитии связей Африки с Россией оскорбительными
© МИД России / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Ташкенте
© МИД России
ТАШКЕНТ, 29 июл - РИА Новости. От французов можно было ожидать более этичных высказываний, слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия посещает в Африке "хунты", оскорбительны для этих государств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается президента Макрона и его заявлений, то, действительно, от французов можно было бы ожидать более этичных высказываний", - сказал Лавров на пресс-конференции в пятницу. Он напомнил, что Макрон заявил, что его беспокоит военная и дипломатическая активность России в Африке, и он не назвал бы это сотрудничеством, а скорее обозначил бы как "поддержку абсолютно провальных нелегитимных режимов и хунт".
"Если посмотреть на перечень стран, которые мы в Африке посетили, если он на это реагировал, то это было довольно оскорбительно для государств, которые продолжают, несмотря ни на что, последовательно развивать отношения с Российской Федерацией", - добавил Лавров.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность присутствием России в ряде африканских стран. Он заявил, что Россия занимается не сотрудничеством, а "пособничеством с ослабевшими политическими властями". Также французский президент отметил, что гибридное присутствие России в Африке вызывает обеспокоенность в первую очередь для африканского континента.