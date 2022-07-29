https://ria.ru/20220729/afrika-1805814947.html

Лавров осудил высказывания Макрона об Африке

Лавров осудил высказывания Макрона об Африке - РИА Новости, 29.07.2022

Лавров осудил высказывания Макрона об Африке

От французов можно было ожидать более этичных высказываний, слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия посещает в Африке "хунты",... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T11:54

2022-07-29T11:54

2022-07-29T14:02

в мире

эммануэль макрон

россия

франция

африка

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805856274_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5ebba3fed236353295d53fb9d2fd3c40.jpg

ТАШКЕНТ, 29 июл - РИА Новости. От французов можно было ожидать более этичных высказываний, слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия посещает в Африке "хунты", оскорбительны для этих государств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается президента Макрона и его заявлений, то, действительно, от французов можно было бы ожидать более этичных высказываний", - сказал Лавров на пресс-конференции в пятницу. Он напомнил, что Макрон заявил, что его беспокоит военная и дипломатическая активность России в Африке, и он не назвал бы это сотрудничеством, а скорее обозначил бы как "поддержку абсолютно провальных нелегитимных режимов и хунт"."Если посмотреть на перечень стран, которые мы в Африке посетили, если он на это реагировал, то это было довольно оскорбительно для государств, которые продолжают, несмотря ни на что, последовательно развивать отношения с Российской Федерацией", - добавил Лавров.Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность присутствием России в ряде африканских стран. Он заявил, что Россия занимается не сотрудничеством, а "пособничеством с ослабевшими политическими властями". Также французский президент отметил, что гибридное присутствие России в Африке вызывает обеспокоенность в первую очередь для африканского континента.

https://ria.ru/20220513/mali-1788426779.html

россия

франция

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эммануэль макрон, россия, франция, африка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров