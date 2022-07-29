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Лавров осудил высказывания Макрона об Африке - РИА Новости, 29.07.2022
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Лавров осудил высказывания Макрона об Африке
Лавров осудил высказывания Макрона об Африке - РИА Новости, 29.07.2022
Лавров осудил высказывания Макрона об Африке
От французов можно было ожидать более этичных высказываний, слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия посещает в Африке "хунты",... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T11:54
2022-07-29T14:02
в мире
эммануэль макрон
россия
франция
африка
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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ТАШКЕНТ, 29 июл - РИА Новости. От французов можно было ожидать более этичных высказываний, слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия посещает в Африке "хунты", оскорбительны для этих государств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается президента Макрона и его заявлений, то, действительно, от французов можно было бы ожидать более этичных высказываний", - сказал Лавров на пресс-конференции в пятницу. Он напомнил, что Макрон заявил, что его беспокоит военная и дипломатическая активность России в Африке, и он не назвал бы это сотрудничеством, а скорее обозначил бы как "поддержку абсолютно провальных нелегитимных режимов и хунт"."Если посмотреть на перечень стран, которые мы в Африке посетили, если он на это реагировал, то это было довольно оскорбительно для государств, которые продолжают, несмотря ни на что, последовательно развивать отношения с Российской Федерацией", - добавил Лавров.Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность присутствием России в ряде африканских стран. Он заявил, что Россия занимается не сотрудничеством, а "пособничеством с ослабевшими политическими властями". Также французский президент отметил, что гибридное присутствие России в Африке вызывает обеспокоенность в первую очередь для африканского континента.
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в мире, эммануэль макрон, россия, франция, африка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
11:54 29.07.2022 (обновлено: 14:02 29.07.2022)
 
Лавров осудил высказывания Макрона об Африке

Лавров назвал высказывания Макрона о развитии связей Африки с Россией оскорбительными

© МИД России / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Ташкенте
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Ташкенте
© МИД России
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ТАШКЕНТ, 29 июл - РИА Новости. От французов можно было ожидать более этичных высказываний, слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия посещает в Африке "хунты", оскорбительны для этих государств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается президента Макрона и его заявлений, то, действительно, от французов можно было бы ожидать более этичных высказываний", - сказал Лавров на пресс-конференции в пятницу. Он напомнил, что Макрон заявил, что его беспокоит военная и дипломатическая активность России в Африке, и он не назвал бы это сотрудничеством, а скорее обозначил бы как "поддержку абсолютно провальных нелегитимных режимов и хунт".
"Если посмотреть на перечень стран, которые мы в Африке посетили, если он на это реагировал, то это было довольно оскорбительно для государств, которые продолжают, несмотря ни на что, последовательно развивать отношения с Российской Федерацией", - добавил Лавров.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность присутствием России в ряде африканских стран. Он заявил, что Россия занимается не сотрудничеством, а "пособничеством с ослабевшими политическими властями". Также французский президент отметил, что гибридное присутствие России в Африке вызывает обеспокоенность в первую очередь для африканского континента.
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В миреЭммануэль МакронРоссияФранцияАфрикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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