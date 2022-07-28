17:01 28.07.2022 (обновлено: 17:03 28.07.2022)
Продуктовая сделка позволит вывезти 23 миллиона тонн украинского зерна
ООН: реализация продуктовой сделки позволит вывезти 23 миллиона тонн зерна с Украины
Зерна озимой пшеницы. Архивное фото
ООН, 28 июл – РИА Новости. Реализация "продуктовой сделки" позволит вывезти из Украины 23 миллиона тонн зерна на мировые рынки, заявила в ходе брифинга замгенсека ООН, исполнительный секретарь Экономической комиссии по Африке Вера Сонгве.
"Мы говорим о 23 миллионах тонн, которые вернутся на рынок. Надеемся, что это окажет влияние на снижение цены на продовольствие (в мире)", - сказала Сонгве.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
В ООН ранее неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.