https://ria.ru/20220728/zerno-1805645295.html

Продуктовая сделка позволит вывезти 23 миллиона тонн украинского зерна

Продуктовая сделка позволит вывезти 23 миллиона тонн украинского зерна - РИА Новости, 28.07.2022

Продуктовая сделка позволит вывезти 23 миллиона тонн украинского зерна

Реализация "продуктовой сделки" позволит вывезти из Украины 23 миллиона тонн зерна на мировые рынки, заявила в ходе брифинга замгенсека ООН, исполнительный... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T17:01

2022-07-28T17:01

2022-07-28T17:03

экономика

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черное море

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ООН, 28 июл – РИА Новости. Реализация "продуктовой сделки" позволит вывезти из Украины 23 миллиона тонн зерна на мировые рынки, заявила в ходе брифинга замгенсека ООН, исполнительный секретарь Экономической комиссии по Африке Вера Сонгве.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.В ООН ранее неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220728/zerno-1805543744.html

россия

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, черное море, украина, оон, в мире, турция