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На Кубани запретят перевод промышленных земель в другие категории - РИА Новости, 28.07.2022
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Краснодарский край
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На Кубани запретят перевод промышленных земель в другие категории
На Кубани запретят перевод промышленных земель в другие категории - РИА Новости, 28.07.2022
На Кубани запретят перевод промышленных земель в другие категории
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил запретить перевод земель промышленности в другие категории, сообщает администрация региона. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T20:20
2022-07-28T20:20
краснодарский край
экономика
вениамин кондратьев
андрей коробка
выселковский район
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КРАСНОДАР, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил запретить перевод земель промышленности в другие категории, сообщает администрация региона.Уточняется, что вопросы развития пищевой и перерабатывающей промышленности в новых экономических реалиях обсудили на краевом совещании в Выселковском районе. Участие в мероприятии принял замглавы региона Андрей Коробка, а также руководители профильных ведомств и сельхозпроизводители."В современных условиях важно поддержать перерабатывающую промышленность региона. Для этого необходимо защищать площадки существующих и бывших предприятий, а также пригодные для их развития территории", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.Он добавил, что регион "ни в коем случае не должен менять категорию таких земель". "Участки уже обеспечены коммунальной инфраструктурой, их можно задействовать под новые перерабатывающие комплексы с минимальными затратами", – пояснил губернатор, поручив своим заместителям проработать инициативу.
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экономика, вениамин кондратьев, андрей коробка, выселковский район
20:20 28.07.2022
 
На Кубани запретят перевод промышленных земель в другие категории

Кондратьев поручил запретить перевод промышленных земель на Кубани в другие категории

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар
Краснодар - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил запретить перевод земель промышленности в другие категории, сообщает администрация региона.
"Вениамин Кондратьев поручил запретить перевод земель промышленности в другие категории. Это решение позволит развивать пищевые предприятия и переработку в регионе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что вопросы развития пищевой и перерабатывающей промышленности в новых экономических реалиях обсудили на краевом совещании в Выселковском районе. Участие в мероприятии принял замглавы региона Андрей Коробка, а также руководители профильных ведомств и сельхозпроизводители.
"В современных условиях важно поддержать перерабатывающую промышленность региона. Для этого необходимо защищать площадки существующих и бывших предприятий, а также пригодные для их развития территории", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Он добавил, что регион "ни в коем случае не должен менять категорию таких земель". "Участки уже обеспечены коммунальной инфраструктурой, их можно задействовать под новые перерабатывающие комплексы с минимальными затратами", – пояснил губернатор, поручив своим заместителям проработать инициативу.
Федоровский гидроузел на реке Кубань в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 23:15Краснодарский край
Кубань расширила меры поддержки промышленного комплекса региона
 
Краснодарский крайЭкономикаВениамин КондратьевАндрей КоробкаВыселковский район
 
 
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