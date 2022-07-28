https://ria.ru/20220728/zemli-1805711130.html

На Кубани запретят перевод промышленных земель в другие категории

На Кубани запретят перевод промышленных земель в другие категории - РИА Новости, 28.07.2022

На Кубани запретят перевод промышленных земель в другие категории

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил запретить перевод земель промышленности в другие категории, сообщает администрация региона. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T20:20

2022-07-28T20:20

2022-07-28T20:20

краснодарский край

экономика

вениамин кондратьев

андрей коробка

выселковский район

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КРАСНОДАР, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил запретить перевод земель промышленности в другие категории, сообщает администрация региона.Уточняется, что вопросы развития пищевой и перерабатывающей промышленности в новых экономических реалиях обсудили на краевом совещании в Выселковском районе. Участие в мероприятии принял замглавы региона Андрей Коробка, а также руководители профильных ведомств и сельхозпроизводители."В современных условиях важно поддержать перерабатывающую промышленность региона. Для этого необходимо защищать площадки существующих и бывших предприятий, а также пригодные для их развития территории", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.Он добавил, что регион "ни в коем случае не должен менять категорию таких земель". "Участки уже обеспечены коммунальной инфраструктурой, их можно задействовать под новые перерабатывающие комплексы с минимальными затратами", – пояснил губернатор, поручив своим заместителям проработать инициативу.

https://ria.ru/20220721/podderzhka-1804157293.html

выселковский район

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экономика, вениамин кондратьев, андрей коробка, выселковский район