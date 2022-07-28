https://ria.ru/20220728/zemli-1805711130.html
На Кубани запретят перевод промышленных земель в другие категории
На Кубани запретят перевод промышленных земель в другие категории - РИА Новости, 28.07.2022
На Кубани запретят перевод промышленных земель в другие категории
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил запретить перевод земель промышленности в другие категории, сообщает администрация региона. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T20:20
2022-07-28T20:20
2022-07-28T20:20
краснодарский край
экономика
вениамин кондратьев
андрей коробка
выселковский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/59/1489045995_0:215:2878:1834_1920x0_80_0_0_8fae7247d9d8ce7329119154bc6d6381.jpg
КРАСНОДАР, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил запретить перевод земель промышленности в другие категории, сообщает администрация региона.Уточняется, что вопросы развития пищевой и перерабатывающей промышленности в новых экономических реалиях обсудили на краевом совещании в Выселковском районе. Участие в мероприятии принял замглавы региона Андрей Коробка, а также руководители профильных ведомств и сельхозпроизводители."В современных условиях важно поддержать перерабатывающую промышленность региона. Для этого необходимо защищать площадки существующих и бывших предприятий, а также пригодные для их развития территории", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.Он добавил, что регион "ни в коем случае не должен менять категорию таких земель". "Участки уже обеспечены коммунальной инфраструктурой, их можно задействовать под новые перерабатывающие комплексы с минимальными затратами", – пояснил губернатор, поручив своим заместителям проработать инициативу.
https://ria.ru/20220721/podderzhka-1804157293.html
выселковский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/59/1489045995_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_c268d21981dffd3e5b5082fb6a48d6e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, вениамин кондратьев, андрей коробка, выселковский район
На Кубани запретят перевод промышленных земель в другие категории
Кондратьев поручил запретить перевод промышленных земель на Кубани в другие категории