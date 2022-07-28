https://ria.ru/20220728/zemletryasenie-1805552035.html
В Никарагуа произошло землетрясение
В Никарагуа произошло землетрясение - РИА Новости, 28.07.2022
В Никарагуа произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Никарагуа, сообщает Институт территориальных исследований страны (INETER). РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T13:23
2022-07-28T13:23
2022-07-28T13:23
в мире
никарагуа
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Никарагуа, сообщает Институт территориальных исследований страны (INETER).Землетрясение было зафиксировано в 3.23 по местному времени (12.23 мск). Эпицентр располагался в 53 километрах к юго-западу от населенного пункта Хикилильо. Очаг залегал на глубине 37 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20220727/zemletryasenie-1805463359.html
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в мире, никарагуа
В Никарагуа произошло землетрясение
У берегов Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,7
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Никарагуа, сообщает Институт территориальных исследований страны (INETER).
Землетрясение было зафиксировано в 3.23 по местному времени (12.23 мск). Эпицентр располагался в 53 километрах к юго-западу от населенного пункта Хикилильо. Очаг залегал на глубине 37 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.