https://ria.ru/20220728/zemletryasenie-1805552035.html

В Никарагуа произошло землетрясение

В Никарагуа произошло землетрясение - РИА Новости, 28.07.2022

В Никарагуа произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Никарагуа, сообщает Институт территориальных исследований страны (INETER). РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T13:23

2022-07-28T13:23

2022-07-28T13:23

в мире

никарагуа

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Никарагуа, сообщает Институт территориальных исследований страны (INETER).Землетрясение было зафиксировано в 3.23 по местному времени (12.23 мск). Эпицентр располагался в 53 километрах к юго-западу от населенного пункта Хикилильо. Очаг залегал на глубине 37 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20220727/zemletryasenie-1805463359.html

никарагуа

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в мире, никарагуа