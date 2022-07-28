https://ria.ru/20220728/zelenskiy-1805512677.html

Ресурс Зеленского на Западе исчерпан, заявила Захарова

Ресурс Зеленского на Западе исчерпан, заявила Захарова - РИА Новости, 28.07.2022

Ресурс Зеленского на Западе исчерпан, заявила Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Запад переключился на пиар жены Владимира Зеленского - Елены, так как ресурс самого президента... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T11:11

2022-07-28T11:11

2022-07-28T11:31

в мире

украина

владимир зеленский

елена зеленская

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Запад переключился на пиар жены Владимира Зеленского - Елены, так как ресурс самого президента исчерпан.В своем Telegram-канале она написала: "Вы заметили, как западные медиа раскручивают жену Зеленского? Визит в США, обложки журналов, фотосессии в бункере. Даже интервью президент Украины теперь дает на фоне жены"."Причина банальна - Зеленский надоел, его больше мировая аудитория не воспринимает, им обкормили", - считает Захарова. "Имидж не изменить: военизированный образ ни на какой другой не поменять без несбыточной победы. Новый формат общения придумать тоже не смогли", - добавила она.Захарова полагает, что "ресурс Зеленского полностью исчерпан, образ безнадежно протух, поэтому без приправы его больше не подают. Теперь в политическом меню блюдо называется "Зеленский под Еленой"".

https://ria.ru/20220521/zelenskiy-1789901328.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, елена зеленская, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова